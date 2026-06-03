Στα άκρα ο εμφύλιος στο CHP: Στο Ανώτατο Δικαστήριο το συνέδριο του '23 – Καρφιά Ερντογάν για «μάχη της καρέκλας»

Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας οδηγείται η διαμάχη για το συνέδριο το 2023 του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) μετά που το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας έκρινε σε απόφαση που δημοσιοποίησε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να ελέγξει ή να ακυρώσει την δικαστική απόφαση του Εφετείου Άγκυρας.

Παράλληλα, μιλώντας στην τελετή εγκαινίων επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Άγκυρα, ο Πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ασχολείται αποκλειστικά με εσωτερικές διαμάχες. «Ούτε με τα προβλήματα της χώρας ασχολούνται ούτε παρακολουθούν τι συμβαίνει στον κόσμο. Στην ατζέντα τους υπάρχει μόνο η μάχη για την καρέκλα. Αυτούς που χθες ανακήρυσσαν ήρωες, σήμερα τους κολλούν τη σφραγίδα του προδότη», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του CHP Μουσλίμ Σαρί ανακοίνωσε ότι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου θα μιλήσει την ερχόμενη Τρίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 11 Ιουνίου.

Παράλληλα, το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας (YSK) δημοσιοποίησε το σκεπτικό της απόφασής του με την οποία απέρριψε την προσφυγή του CHP κατά της απόφασης του Εφετείου Άγκυρας για το συνέδριο του 2023. Το YSK έκρινε ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητα να ελέγξει ή να ακυρώσει τη δικαστική απόφαση και ότι αρμόδιο όργανο για την εξέταση της υπόθεσης είναι το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ η εσωκομματική αντιπαράθεση στο CHP συνεχίζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ