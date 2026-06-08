Στάρμερ: Τελεσίγραφο στις τεχνολογικές εταιρείες για την προστασία των παιδιών

Ο Κιρ Στάρμερ έθεσε την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής στρατηγικής της κυβέρνησής του, μιλώντας στο London Tech Week 2026.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η τεχνολογική επανάσταση έχει ήδη αρχίσει και ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η Βρετανία θα τη διαμορφώσει ή αν θα διαμορφωθεί από αυτήν. Παρουσίασε τη χώρα ως την τρίτη μεγαλύτερη τεχνολογική οικονομία στον κόσμο και είπε ότι οι βρετανικές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν προσελκύσει σχεδόν το μισό των ευρωπαϊκών επενδύσεων στον κλάδο φέτος.

Το σημείο που έχει ιδιαίτερη σημασία, ήταν το τελεσίγραφο προς τις τεχνολογικές εταιρείες για την προστασία των παιδιών. Ο Στάρμερ ζήτησε να εισαγάγουν ελέγχους στις συσκευές, ώστε οι ανήλικοι να μην μπορούν να στέλνουν ή να λαμβάνουν εικόνες γυμνού ή σεξουαλικού περιεχομένου. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι θα νομοθετήσει.

Στο οικονομικό σκέλος, ανακοίνωσε νέα στρατηγική για εθνική υποδομή υπολογιστικής ισχύος, με περίπου 400 εκατομμύρια λίρες για την αγορά εξειδικευμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, είπε ότι 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ανακοίνωσε ψηφιακούς βοηθούς διδασκαλίας για 450.000 παιδιά που λαμβάνουν δωρεάν σχολικά γεύματα και νέο εργαλείο για ανέργους στην αναζήτηση εργασίας.

Πηγή: ertnews.gr