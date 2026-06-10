Η Τουρκία ανοίγει για πρώτη φορά πρεσβεία στην Ισλανδία

Για πρώτη φορά η Τουρκία ανοίγει Πρεσβεία στην Ισλανδία με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «νέα σελίδα» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Στο πλαίσιο των νέων διπλωματικών τοποθετήσεων που ανακοίνωσε το τουρκικό Yπουργείο Εξωτερικών, ο νυν πρέσβης της Τουρκίας στο Κίεβο, Μουσταφά Λεβέντ Μπιλγκέν, διορίστηκε ως ο πρώτος πρέσβης της Τουρκίας στην πρωτεύουσα της Ισλανδίας, Ρεβιακίκ.

Μέχρι σήμερα οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών εξυπηρετούνταν μέσω των πρεσβειών τους στο Όσλο.

Η Yπουργός Εξωτερικών της Ισλανδίας, Θόργκερντουρ Κάτριν Γκούναρσντοτιρ, χαιρέτισε την απόφαση της Άγκυρας, τονίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές και σταθερές, με κοινό παρονομαστή τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ.

Τουρκικά δημοσιεύματα συνδέουν την εξέλιξη και με ένα ιστορικό γεγονός του 17ου αιώνα, όταν επιδρομές Οθωμανών πειρατών στην Ισλανδία οδήγησαν στην υιοθέτηση νομοθεσίας που επέτρεπε την εξόντωση Τούρκων που θα αποβιβάζονταν σε ορισμένες περιοχές του νησιού. Η συγκεκριμένη διάταξη παρέμεινε τυπικά σε ισχύ για αιώνες, αν και δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη, πριν καταργηθεί τη δεκαετία του 1970.

Σύμφωνα με τουρκικές αναλύσεις, η λειτουργία πρεσβείας στο Ρέικιαβικ ενισχύει την παρουσία της Άγκυρας στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική, ενώ αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη συνεργασιών στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργειας, του εμπορίου και του τουρισμού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ