Ο ΟΗΕ λέει ότι οι Ταλιμπάν συνέλαβαν 30 γυναίκες για παραβίαση κανόνων για χιτζάμπ

Οι αρχές στην πόλη Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν συνέλαβαν τουλάχιστον 30 γυναίκες, κατηγορώντας τες για παραβίαση των ενδυματολογικών κανόνων που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών (U.N. Women) αλλά πρόσθεσε ότι κάποιες εξ αυτών αφέθηκαν στη συνέχεια ελεύθερες.

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια της καταστολής διαμαρτυριών που έγιναν κατά των συλλήψεων στην περιφέρεια Ιντζίλ της Χεράτ την Τρίτη.

«Οι συλλήψεις έχουν εντείνει τον φόβο και την ανησυχία μεταξύ των γυναικών και των κοριτσιών σε όλο το Αφγανιστάν», δήλωσε η U.N. Women, προσθέτοντας ότι πολλές από τις γυναίκες έχουν έκτοτε απελευθερωθεί.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν φέρονται να άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών -άνδρες, γυναίκες και παιδιά—και ξυλοκόπησαν ορισμένους», πρόσθεσε. «Τουλάχιστον δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα αγόρι, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν».

Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μέλη της αστυνομίας ηθών των Ταλιμπάν --του υπουργείου για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Διαφθοράς-- συνέλαβαν κάποιες γυναίκες τις ημέρες πριν από τις διαδηλώσεις με την κατηγορία ότι δεν τήρησαν τους κανονισμούς για το χιτζάμπ.

Οι τοπικές αρχές διέψευσαν τις αναφορές για συλλήψεις γυναικών.

Αφότου κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ το 2021, οι Ταλιμπάν επέβαλαν σαρωτικούς περιορισμούς στις γυναίκες και τα κορίτσια, που αφορούσαν την πρόσβαση στη μόρφωση, την απασχόληση και την άθληση και που προκάλεσαν εκτεταμένη διεθνή κριτική.

ΑΠΕ-ΜΠΕ