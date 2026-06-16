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Κυπριακό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο συνομιλίας Ερντογάν – Γκουτέρες: «Να αξιοποιηθεί η ευκαιρία για διπλωματική λύση με το Ιράν», ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη συνομιλία ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η ευκαιρία για διπλωματική λύση στα ζητήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουντέρες είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, κατά την οποία συζήτησαν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις καθώς και το Κυπριακό.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη συνομιλία ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι η ευκαιρία για διπλωματική λύση στα ζητήματα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα έχει ευθύνη να διασφαλίσει πως η διαδικασία δεν θα υπονομευθεί ούτε θα σαμποταριστεί, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Άγκυρας υπέρ της διπλωματίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει να εργάζεται για την εγκαθίδρυση ειρήνης και σταθερότητας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Ιράν, η Γάζα και το Κέρας της Αφρικής.

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στη Συρία, επισημαίνοντας τη σημασία της αποτελεσματικής συνέχισης των αποστολών του ΟΗΕ στη χώρα και διαβεβαιώνοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη στήριξη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και τον Λίβανο.

ΚΥΠΕ

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