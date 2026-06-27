Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ – Αντίποινα του Ιράν κατά αμερικανικών θέσεων στον Κόλπο

Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής η Κεντρική Διοίκηση (Centcom), αναφέροντας ότι αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ, με αφορμή την επίθεση της Τεχεράνης σε ένα εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό για την ασφαλή διέλευση στα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά. Παραμένουν παρούσες και σε επαγρύπνηση για να διασφαλίσουν ότι γίνονται σεβαστές και εφαρμόζονται όλες οι πλευρές της συμφωνίας με το Ιράν, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ένα βλήμα έπληξε μια περιοχή κοντά σε έναν προβλήτα της πόλης Σιρίκ. Επικαλούμενα μια στρατιωτική πηγή, ανέφεραν επίσης ότι ώρες νωρίτερα οι ιρανικές δυνάμεις έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον πλοίων που «παραβίαζαν τα όρια» στα Στενά του Ορμούζ.

Βανς: «Η βία θα αντιμετωπίζεται με βία»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν εν είδει αντιποίνων για το πρόσφατο πλήγμα σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. «Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε.

Επιθέσεις κατά αμερικανικών θέσεων στον Κόλπο ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.

Στην ανακοίνωσή τους δεν διευκρίνισαν ποιες θέσεις έβαλαν στο στόχαστρο. «Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν», προειδοποίησαν.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν, σε αντίποινα για το πλήγμα που δέχθηκε την Πέμπτη φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο αποδίδεται στην Τεχεράνη, όπως επιβεβαίωσε το διοικητήριο των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, U.S. Central Command ή CENTCOM.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΚΥΠΕ