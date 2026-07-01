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Αύξηση κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 9,8% σε αξία και 7,5% σε όγκο τον Μάιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε όγκο, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου καταγράφηκε στα ενδύματα και υποδήματα (19,4), στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (17,6%)

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Μάιο 2026 κατά 9,8%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά τον ίδιο μήνα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 7,5%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά τον δείκτη αξίας, η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση καταγράφηκε στα καύσιμα κίνησης (20,9%), στην κατηγορία άλλος οικιακός εξοπλισμός (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά) κατά 12% και στα επιμορφωτικά είδη και είδη ψυχαγωγίας (βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιχνίδια) κατά 10,1%.

Σε όγκο, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών λιανικού εμπορίου καταγράφηκε στα ενδύματα και υποδήματα (19,4), στον εξοπλισμό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων (17,6%) και στην κατηγορία άλλος οικιακός εξοπλισμός (οικοδομικά υλικά, χαλιά, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά) κατά 13,3%. Αντίθετα, μείωση 3,8% καταγράφηκε στον όγκο λιανικού εμπορίου στα καύσιμα κίνησης και 2,1% στα λουλούδια, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, οπτικά είδη και μεταχειρισμένα είδη.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο 2026 καταγράφηκε 7,1% αύξηση στον δείκτη αξίας κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αντίστοιχα, την ίδια περίοδο, ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου σημείωσε αύξηση 5,9%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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