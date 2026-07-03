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| Οικονομία

Ονούφριος Κουλλά: Η αντιμετώπιση των συνεπειών ακρίβειας απαιτεί συνολικό σχέδιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Εδώ και χρόνια που το κόστος ζωής ανεβαίνει, επισημαίνει, «λέμε πως η κυβέρνηση δεν έβαλε τις σωστές προτεραιότητες».

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας απαιτεί συνολικό σχέδιο, τονίζει σε γραπτή του δήλωση ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά.

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, σημειώνει, ο πληθωρισμός στην Κύπρο επιταχύνθηκε τον Ιούνιο στο 4% έναντι 3.5% τον Μάιο.

«Δυστυχώς το κόστος ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδήματα και τη μεσαία τάξη», αναφέρει.

«Η αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας απαιτεί συνολικό σχέδιο, επενδύσεις και πολιτικές αύξησης της παραγωγικότητας, αλλά και στήριξης των κατηγοριών του πληθυσμού που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη», προσθέτει.

Εδώ και χρόνια που το κόστος ζωής ανεβαίνει, επισημαίνει, «λέμε πως η κυβέρνηση δεν έβαλε τις σωστές προτεραιότητες. Άφησε πίσω κατηγορίες συμπολιτών μας όπως οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρίες, οι φοιτητές, οι οικογένειες με παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες».

«Σήμερα μετά από 4 χρόνια ανοδικής πορείας του κόστους ζωής, η ανάγκη για σωστή προτεραιοποίηση των δαπανών είναι ακόμη πιο επιτακτική. Αντί άλλων οριζόντιων και αστόχευτων πολιτικών, η κυβέρνηση οφείλει να εστιάσει σε αυτούς που πλήττονται περισσότερο», καταλήγει.

 

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