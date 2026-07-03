Η καλοκαιρινή σου απόδραση δροσιάς στη Λευκωσία

Η μεγαλύτερη πισίνα ξενοδοχείου στη Λευκωσία προσφέρει στιγμές δροσιάς και ανεμελιάς για άλλο ένα καλοκαίρι. Το Sorrento Pool & Bar του Hilton Nicosia αποτελεί ένα μικρό παράδεισο εντός Λευκωσίας, για μία απόδραση από την καθημερινότητα χωρίς να αποδράσετε από την πρωτεύουσα.

Περιστοιχισμένη από καταπράσινους κήπους, η πισίνα του Hilton Nicosia, αποτελεί όαση ηρεμίας, χαλάρωσης και αναζωογόνησης.

Για αυτούς που αναζητούν ένα δροσερό τρόπο να περάσουν την ημέρα τους με την οικογένεια τους ή ακόμη και μερικές ώρες ανεμελιάς μετά τη δουλειά, το Sorrento Pool & Bar, πρόσφατα ανανεωμένο και αναβαθμισμένο, είναι ανοιχτό καθημερινά από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Στην τιμή εισόδου περιλαμβάνεται η χρήση πετσετών, ξαπλωστρών και ομπρελών.

Το Sorrento Pool & Bar προσφέρει ένα ενδιαφέρον μενού με φαγητό, κοκτέιλ, παγωτά και γλυκά, τα οποία επιμελούνται και ετοιμάζουν οι έμπειροι bartenders και chefs του ξενοδοχείου.

Κάτω από τις ομπρέλες, με το γαλάζιο να εναλλάσσεται με το πράσινο, η πισίνα του Hilton Nicosia μετατρέπεται στην καλοκαιρινή σου απόδραση δροσιάς εντός Λευκωσίας.