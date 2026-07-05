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Δεκατέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση των Χούθι στην Υεμένη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι απέκρουσαν την επίθεση κοντά στη Χοντέιντα, ενώ η ένταση κλιμακώνεται μετά τις νέες απειλές των ανταρτών κατά της Σαουδικής Αραβίας.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, σκότωσαν 14 στρατιώτες σε επίθεση νότια της πόλης-λιμάνι Χοντέιντα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) την Κυριακή ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που συνδέεται με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις απέκρουσαν την επίθεση στην περιοχή Χέις, νότια της Χοντέιντα, σε «συγκρούσεις που διήρκεσαν αρκετές ώρες την αυγή του Σαββάτου».

Πρόσθεσε ότι «οι μάχες είχαν ως αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των τάξεων (των Χούθι)», χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των νεκρών στην αντίπαλη δύναμη.

Οι Χούθι βρίσκονται σε πόλεμο με την Κυβέρνηση από το 2015 σε μια σύγκρουση που έχει σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στην Υεμένη.

Οι αντάρτες ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, και μεγάλο μέρος του βορρά, συμπεριλαμβανομένης της Χοντέιντα στη δυτική ακτή της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης, ενώ η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση κατέχει μεγάλο μέρος του νότου.

Οι μάχες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν σε μεγάλο βαθμό παγώσει από την εκεχειρία που διαπραγματεύτηκε ο ΟΗΕ το 2022.

Ωστόσο, την Παρασκευή οι Χούθι απείλησαν αεροδρόμια και ζωτικά περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία, βασικό υποστηρικτή της Κυβέρνησης της Υεμένης με έδρα το Άντεν.

Η ανταρτική ομάδα, μέρος του «άξονα αντίστασης» του Ιράν εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγόρησε το βασίλειο ότι προσπάθησε να εμποδίσει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου.

ΚΥΠΕ

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