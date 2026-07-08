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Βενεζουέλα: Εφιάλτης χωρίς τέλος μετά τον διπλό σεισμό - Στους 3.685 οι νεκροί, φόβοι για χιλιάδες αγνοουμένους

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Φωτογραφία αρχείου / ΕΡΑ

Ακόμη πιο βαρύς ο νέος προσωρινός απολογισμός της κυβέρνησης για την τραγωδία της 24ης Ιουνίου - Ξεπέρασαν τους 16.700 οι τραυματίες, την ώρα που ο ΟΗΕ εκτιμά ότι οι αγνοούμενοι μπορεί να αγγίζουν τις 50.000.

  Ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα την 24η Ιουνίου έγινε ακόμη πιο βαρύς, φτάνοντας τους 3.685 νεκρούς, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη.

   Εκτός από τους 3.685 νεκρούς, γίνεται λόγος για 16.740 τραυματίες. Οι αρχές αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις για τον αριθμό των αγνοουμένων. Ο ΟΗΕ έχει υπολογίσει πως ενδέχεται να είναι ως και 50.000. Άλλες πηγές αναφέρονται σε μέγεθος πιο κοντά στους 10.000.

   Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 3.535 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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