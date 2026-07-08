Το ΝΑΤΟ σκέφτεται να «παγώσει» τη Σύνοδο στην Αλβανία για να αποφύγει νέα σύγκρουση με τον Τραμπ

Το ΝΑΤΟ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην πραγματοποιήσει την ετήσια σύνοδο κορυφής του 2027, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις εντάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ και να αποφύγει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες της χώρας που έχει αναλάβει τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων, το ζήτημα της μη πραγματοποίησης συνόδων κορυφής σε ετήσια βάση συζητήθηκε εντονότερα τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή τη συγκέντρωση των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την Τετάρτη την κριτική του προς το ΝΑΤΟ, δηλώνοντας μάλιστα ότι ταξίδεψε στην τουρκική πρωτεύουσα κυρίως εξαιτίας της καλής προσωπικής σχέσης που διατηρεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κατά την παρουσία του στη σύνοδο, αμφισβήτησε εκ νέου τη χρησιμότητα της Συμμαχίας και άσκησε πίεση στους Ευρωπαίους συμμάχους.

Οι συνεχείς επιθέσεις του Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο αναβολής της επόμενης συνόδου, η οποία έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Αλβανία. Στόχος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι να μη δοθεί στον Αμερικανό πρόεδρο ακόμη ένα διεθνές βήμα από το οποίο θα μπορούσε να επικρίνει ή να απαξιώσει τους συμμάχους του.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η Αλβανία συγκαταλέγεται στις χώρες που μέχρι πρόσφατα δεν κάλυπταν τον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, φέρεται πάντως να τάσσεται υπέρ της διατήρησης των ετήσιων συνόδων, θεωρώντας ότι συμβάλλουν ώστε το ΝΑΤΟ να παραμένει ψηλά στη διεθνή πολιτική ατζέντα. Στο πλαίσιο αυτό, επιχείρησε να προβάλει προς τον Τραμπ τις σημαντικές αυξήσεις που έχουν καταγραφεί στις αμυντικές δαπάνες των κρατών-μελών.

Ενδεικτικό της αβεβαιότητας είναι ότι στο τελικό ανακοινωθέν της συνόδου της Άγκυρας δεν αναμένεται να περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αναφορά στην επόμενη συνάντηση των ηγετών.

«Η σύνοδος θα γίνει στην Αλβανία. Το κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο χρόνο ή έναν χρόνο αργότερα εξακολουθεί να συζητείται», δήλωσε στο Bloomberg TV ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε.