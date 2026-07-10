Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ για νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - Τι αποκαλύπτουν CNN και WSJ

Το Ισραήλ έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες πληροφορίες για ένα νέο και «συγκεκριμένο» σχέδιο του Ιράν με στόχο τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Οι αναφορές αυτές έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις που έχουν ενισχύσει τους φόβους για επιστροφή σε μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση. Παράλληλα, προκάλεσε ερωτήματα η απόφαση του Τραμπ να χρησιμοποιήσει παλαιότερο αεροσκάφος για την αναχώρησή του από την Τουρκία μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν εδώ και καιρό «μια σταθερή ροή» πληροφοριών σχετικά με πιθανά σχέδια δολοφονίας κατά του Τραμπ. Ωστόσο, η προειδοποίηση που προήλθε από το Ισραήλ αφορούσε ένα νέο και συγκεκριμένο σχέδιο.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη επίσης μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι οι πληροφορίες περιέγραφαν ένα «νέο» σχέδιο επίθεσης.

Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα απειλήσει τα τελευταία χρόνια με αντίποινα κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατά την πρώτη του θητεία είχε δώσει την εντολή για τη δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί τον Ιανουάριο του 2020.

Όταν το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο σχετικά με τα δημοσιεύματα, αξιωματούχος που δεν κατονομάστηκε παρέπεμψε στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου την Τετάρτη.

«Θέλουν να βγάλουν από τη μέση τον ηγέτη των ΗΠΑ, εμένα. Είμαι σε όποια λίστα κι αν υπάρχει. Είδα σήμερα ότι βρίσκομαι σε κάθε μία από τις λίστες τους», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ερωτήματα για την αλλαγή αεροσκάφους

Ο Τραμπ αναχώρησε από την Τουρκία, όπου πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ, με το παλαιότερο Air Force One, ενώ το νέο αεροσκάφος που του παραχωρήθηκε από το Κατάρ συνέχισε προς τη Βρετανία. Ο πρόεδρος χρησιμοποίησε στη συνέχεια το νέο αεροσκάφος για το ταξίδι του προς την Ουάσινγκτον.

Η αλλαγή αυτή, κατά την πρώτη διεθνή αποστολή του νέου αεροσκάφους, προκάλεσε εικασίες ότι ενδέχεται να σχετιζόταν με ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα καθώς οι ΗΠΑ είχαν εξαπολύσει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία.

Οι New York Times μετέδωσαν την Τετάρτη ότι η αλλαγή έγινε έπειτα από αίτημα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ ως «μέτρο ασφαλείας».

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει ευθέως σε ερωτήσεις σχετικά με τα μέτρα προστασίας του, αλλά αναφέρθηκε σε προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας που, όπως έχει υποστηρίξει, συνδέονταν με το Ιράν.

Πηγή: AFP / ertnews.gr