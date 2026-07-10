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Για τη ΔΕΦΑ, προς αποκατάσταση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σε σχέση με δημοσίευμά μας της 3ης Ιουλίου με τίτλο «Δύο γενικοί διευθυντές στο ΔΣ της ΔΕΦΑ», διευκρινίζουμε ότι λόγω ελλιπούς πληροφόρησης, γράφτηκε ότι ο ΠτΔ κ. Χριστοδουλίδης «έστειλε στο σπίτι τους» ορισμένους διοικητικούς συμβούλους της ΔΕΦΑ. Η αναφορά αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθότι όπως μας υποδείχθηκε οι κ. Κυριάκος Κούππας, αντιπρόεδρος, και τα μέλη Δημήτρης Παπαπολυβίου, Χρίστος Καλλής και Νικόλας Μορφίτης, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για επαναδιορισμό τους στο νέο ΔΣ και ως εκ τούτου η θητεία τους έληξε κανονικά. Εκφράζουμε την απολογία μας στα εν λόγω πρόσωπα και τη λύπη μας για οποιαδήποτε δυσμενή εντύπωση προκλήθηκε από το δημοσίευμά μας.

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