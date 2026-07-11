Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα πουλήσει κομμάτια από τον χλοοτάπητα του τελικού - Από 450 μέχρι... 3.000 δολάρια

Ο χλοοτάπητας που θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα στη FIFA, καθώς η παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου θα διαθέσει προς πώληση συλλεκτικά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το «Athletic», η FIFA θα προσφέρει τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αναμνηστικού χλοοτάπητα, ο οποίος θα συλλεχθεί μετά τον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Η διάθεση θα αφορά αποκλειστικά πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, με τα εκτιμώμενα έσοδα από την πώληση να ξεπερνούν τα 11 εκατ. δολάρια.

Η ακριβότερη κατηγορία θα κοστίζει 3.000 δολάρια και θα περιλαμβάνει ένα κομμάτι γρασιδιού διαστάσεων 3 επί 3 ίντσες, συνοδευόμενο από χρυσά χαραγμένο αντίγραφο εισιτηρίου, μια μινιατούρα της μπάλας του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ένα κρυστάλλινο τρόπαιο του Μουντιάλ.

Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες αναμνηστικού χλοοτάπητα θα διατίθενται προς 450, 900 και 1.200 δολάρια, ενώ δεν θα κυκλοφορήσουν περισσότερα από 2.026 τεμάχια σε κάθε κατηγορία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο χλοοτάπητας που θα χρησιμοποιηθεί στον τελικό καλλιεργήθηκε σε ειδική φάρμα παραγωγής χλοοτάπητα στη Βόρεια Καρολίνα.

Για λόγους ομοιομορφίας και ποιότητας, νέα γήπεδα με φυσικό χλοοτάπητα εγκαταστάθηκαν σε όλα τα στάδια που θα φιλοξενήσουν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ακόμη και σε γήπεδα που παραδοσιακά διαθέτουν τεχνητό χλοοτάπητα, όπως αυτά στο Σιάτλ, την Ατλάντα, το Ιστ Ράδερφορντ, το Βανκούβερ στον Καναδά, το Άρλινγκτον του Τέξας και το Ίνγκλγουντ στην Καλιφόρνια.

Δεν έχει γίνει γνωστό τι θα γίνει ο χλοοτάπητας των υπόλοιπων γηπέδων που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον τελικό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων, 104 αγώνες και 16 γήπεδα σε τρεις χώρες διοργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ