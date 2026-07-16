Σκληραίνει τη στάση της η Ουάσιγκτον - Δασμοί 25% σε βραζιλιάνικα προϊόντα

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι προχωρά στην επιβολή νέων τελωνειακών δασμών, ύψους 25%, σε ορισμένο αριθμό βραζιλιάνικων προϊόντων (σε αυτά συμπεριλαμβάνονται φρούτα όπως τα πορτοκάλια, ενεργειακά προϊόντα, ανταλλακτικά για αεροσκάφη), έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε από τον αντιπρόσωπο για το εμπόριο (USTR) του Λευκού Οίκου, δυνάμει νόμου του 1974.

Θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη 22η Ιουλίου, ώστε να δοθεί το χρονικό περιθώριο για «να εφαρμοστούν από το σύστημα των τελωνείων», διευκρίνισε στον Τύπο αμερικανός αξιωματούχος.

Η Ουάσιγκτον άρχισε να διενεργεί το 2025 έρευνα μεταξύ άλλων για εμπορικές πρακτικές που πρόσαπτε στην Μπραζίλια και κατ’ αυτήν είναι αθέμιτες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ