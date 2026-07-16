Εδώ που τα λέμε καλά που άντεξε -όσο άντεξε- ο Νίκος Αναστασίου στην προεδρία της ΕΔΕΚ. Του έβαλε ο Σιζόπουλος την ωρολογιακή βόμβα κάτω από τη μασχάλη την 1η Ιουνίου του 2025, την κράτησε με χίλια ζόρια και κόπους για να μην πέσει και εκραγεί για 378 ολόκληρες μέρες, αλλά πόσο και πόσα να αντέξει ο άνθρωπος. Αφού είδε και αποείδε, ότι δεν υπάρχει σωτηρία, τα βρόντηξε και έφυγε και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Στο κάτω-κάτω θνητός άνθρωπος είναι. Δεν είναι ούτε Θεός, ούτε Ιησούς να αναστήσει τη μακαρίτισσα, με ένα «δεύρο έξω ΕΔΕΚ». Ε ρε Μαρίνο πώς την έστησες στον άνθρωπο και τώρα κοιτάς και κρυφογελάς κάπου κρυμμένος!

Κ. ΖΑΔΗΣ