Θλίψη: Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, ο πρώην παίκτης του «Bar» και γιος της Ματούλας

Πέθανε ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της τραγουδίστριας και ηθοποιού Ματούλας, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του Mega.

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε το LIFO.gr. Ο Λορέντζο Καριέρε είχε συμμετάσχει στο δημοφιλές τηλεοπτικό πρόγραμμα το 2002, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της μουσικής ως μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι Για Πάντα». Προηγουμένως είχε εργαστεί ως μοντέλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το LIFO.gr, φέρεται να αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Λορέντζο Καριέρε ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.

Ήταν γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας (Διαμάντω Κουτροπούλου), η οποία παντρεύτηκε το 1974 τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε. Έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν τον Λορέντζο, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία στις αρχές της δεκαετίας του 2000.