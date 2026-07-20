ΗΠΑ: Έκθεση-φωτιά του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά της Κούβας για «δεκαετίες κατασκοπείας και διείσδυσης» στον κρατικό μηχανισμό

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε σήμερα την Κούβα ότι διεξάγει εδώ και δεκαετίες "αντρεπτικές" ενέργειες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγγέλλοντας διείσδυσή της στον αμερικανικό κρατικό μηχανισμό, μαρξιστική επιρροή και "αντιαμερικανικό διεθνισμό".

Αυτή η νέα έκθεση, χωρίς σημαντικές αποκαλύψεις, είναι ένα επιπλέον μέσο για την Ουάσινγκτον προκειμένου να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στην Κούβα, εκτός από τον πετρελαϊκό αποκλεισμό της, τις νέες κυρώσεις και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

Μετά την ανατροπή τον Ιανουάριο του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, συμμάχου της Αβάνας, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να πλανάται η απειλή άμεσης επέμβασης εναντίον αυτού του νησιού που βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Η Κούβα διεξήγαγε "μακρύ πόλεμο φθοράς οργανωμένο γύρω από την κατασκοπεία, τη διείσδυση και τη δολιοφθορά, παράλληλα δίκτυα και μια επαναστατική υποδομή που επινοήθηκε προκειμένου να στρέψει την Αμερική εναντίον του ίδιου του εαυτού της", εκτιμά στην έκθεσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η Κούβα κατάφερε να διεισδύσει "επί δεκαετίες, χωρίς να εντοπιστεί", στη διπλωματία και στο υπουργείο Άμυνάς της, και αυτά "στο πιο υψηλό επίπεδο".

Τα παραδείγματα Κουβανών πρακτόρων που διείσδυσαν στην Ουάσινγκτον και είναι ήδη γνωστά, είναι πολλά, όπως αυτό της Άνα Μόντες, αναλύτριας των αμερικανικών στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών που ήταν στην πραγματικότητα κατάσκοπος της Κούβας και συνελήφθη το 2001. Η CIA, από την πλευρά της, προσπάθησε επανειλημμένα να δολοφονήσει Κουβανούς ηγέτες.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα κατηγορεί επίσης την κομμουνιστική κυβέρνηση ότι "κατασκεύασε ένα τεράστιο επαναστατικό δίκτυο" στο αμερικανικό έδαφος, από τους Μαύρους Πάνθηρες στο παρελθόν μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά του σήμερα.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η Κούβα έχει σχέσεις με "ισχυρές ενώσεις της αριστεράς, συλλογικότητες κατά της ICE", της αστυνομίας κατά της μετανάστευσης ή ακόμη "σοσιαλιστικές ομάδες" με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να επαναλαμβάνει τη ρητορική που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και αρκετές εβδομάδες προκειμένου να χαρακτηρίσει εξτρεμιστές τους αντιπάλους του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η Κούβα αποτελεί "εξαιρετική απειλή" για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Απείλησε πολλες φορές να "αναλάβει τον έλεγχο" του νησιού.

Ο κουβανικής καταγωγής υπουργός Εξωτερικών του, ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής αυτής της εκστρατείας, δήλωσε τον Μάιο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι "αποφασισμένες" να επιβάλουν αλλαγή στην Κούβα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ