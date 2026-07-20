Τζον Χίλι: Από το Υπουργείο Άμυνας στο Υπουργείο Οικονομικών - Ο Μπέρναμ διαλέγει τους συνεργάτες του

Ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε απόψε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο 66χρονος Χίλι παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ τον περασμένο μήνα, κατηγορώντας τον ότι δεν επενδύει αρκετούς πόρους στον στρατό και αφήνει τη χώρα να υπολείπεται μακράν των όσων απαιτούνται για να προστατευθεί σε έναν επικίνδυνο κόσμο.

Ο Χίλι, δημοφιλής βετεράνος πολιτικός των Εργατικών, δεν θεωρείτο πιθανός υποψήφιος για το σημαντικότερο οικονομικό υπουργείο. Ωστόσο, είχε υπηρετήσει ως υφυπουργός Οικονομικών μεταξύ 2002-7.

Ο στόχος του τώρα θα είναι να βοηθήσει τον Μπέρναμ να βρει περισσότερους πόρους για να επενδύσει στην άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ