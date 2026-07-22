Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν – Για πρώτη φορά στο στόχαστρο η Τεχεράνη, εκτοξεύεται το κόστος του πολέμου

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι «ολοκλήρωσαν επιτυχώς» νέο κύμα πληγμάτων εναντίον του Ιράν, για «11η συνεχόμενη νύχτα».

Οι βομβαρδισμοί, που νωρίτερα ανακοινώθηκε πως άρχισαν στις 19:00 (ώρα Ουάσιγκτον· 02:00 ώρα Κύπρου), «ολοκληρώθηκαν» στις 20:15 (03:15), διευκρίνισε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Κατά την ανακοίνωση, στοχοποιήθηκαν «κέντρα στρατιωτικών επιχειρήσεων, ναυτικές δυνατότητες, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευσης drones και υποδομές στρατιωτικού ανεφοδιασμού», προκειμένου να μειωθεί η «ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στο στενό του Ορμούζ».

Εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην Τεχεράνη και ακούστηκαν εκρήξεις σε βορειοανατολικό τομέα της πόλης, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γερμανικού Πρακτορείου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ ότι διεξάγει βομβαρδισμούς --για 11η συνεχόμενη νύχτα-- εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι ακούγονται πυρά της αντιαεροπορικής άμυνας στην πρωτεύουσα των περίπου 15 εκατομμυρίων κατοίκων.

Κατά το dpa, είναι η πρώτη φορά που η Τεχεράνη γίνεται στόχος αφότου αναζωπυρώθηκε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν την 7η Ιουλίου.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέους βομβαρδισμούς.

Χέγκσεθ: O πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 37,5 δισ. δολάρια

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο στρατηγός Νταν Κέιν, Πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, κατέθεσαν ενώπιον Επιτροπής της Γερουσίας το απόγευμα της Τρίτης, με τον πρώτο να αναφέρει πως ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις ΗΠΑ 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις εκτιμώμενες δαπάνες έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι δυο αξιωματούχοι παρουσίασαν λεπτομερώς συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης της Κυβέρνησης Τραμπ, ύψους 67 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους της σύγκρουσης με το Ιράν και να αναπληρωθούν κρίσιμα στρατιωτικά αποθέματα, καθώς και αίτημα ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τη χρηματοδότηση του υπουργείου κατά το επόμενο οικονομικό έτος.

«Να είστε βέβαιοι ότι κάθε δολάριο που θα διατεθεί στο Υπουργείο Πολέμου θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της φονικότητας της διακλαδικής μας δύναμης και στην εδραίωση της ειρήνης μέσω της ισχύος», δήλωσε ο Χέγκσεθ στην εναρκτήρια τοποθέτησή του.

Δεν αναφέρθηκε άμεσα στο Ιράν κατά τις εναρκτήριες παρατηρήσεις του, αλλά δήλωσε ότι το συμπληρωματικό αίτημα περιλαμβάνει 21 δισεκατομμύρια δολάρια για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ποσό το οποίο, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση «μεγάλου μέρους του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά τις πρόσφατες επιχειρήσεις».

Ο Κέιν ξεκίνησε την ομιλία του τιμώντας τα τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ παρουσίασε το αίτημα χρηματοδότησης ως αναγκαίο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων απειλών.

«Ήρθα ενώπιόν σας σήμερα για να ζητήσω τα αναγκαία κονδύλια όσο βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, όσο ο χρόνος εξακολουθεί να είναι με το μέρος μας», ανέφερε ο Κέιν.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν έναν παγκόσμιο κατάλογο στρατιωτικών προκλήσεων — στη Μέση Ανατολή, στην Ευρώπη, στον Ειρηνικό. Τόσο πυρηνικές όσο και μη πυρηνικές προκλήσεις, καθώς και τη συνεχιζόμενη απειλή της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε το αίτημα χρηματοδότησης ως ένα «επείγον και απαραίτητο» μέτρο για την ανασύσταση του οπλοστασίου ακριβείας του Πενταγώνου, το οποίο είχε μειωθεί κατά τη διάρκεια των μαχών, καθώς και για την αποφυγή επικείμενων ελλείψεων στον στρατιωτικό προϋπολογισμό.

Οι νομοθέτες τους πίεσαν να εξηγήσουν την προσέγγιση της Κυβέρνησης όσον αφορά τον πόλεμο, την υπόσχεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να καταστρέψει τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης και τον τρόπο με τον οποίο το Πεντάγωνο θα επαναλειτουργήσει τα Στενά του Ορμούζ, ξεπερνώντας την οικονομική αναταραχή που προκάλεσε το κλείσιμό τους στο εμπόριο πετρελαίου και λιπασμάτων.

Ο Κέιν δεν απάντησε εάν ο πόλεμος θα συνεχίσει να κλιμακώνεται και για το ενδεχόμενο μιας χερσαίας εισβολής.

ΚΥΠΕ - ΑΠΕ - ΜΠΕ