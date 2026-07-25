Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Παραπολιτικά

Τα κίνητρα χάθηκαν στον δρόμο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στους 150 ανέρχονται φέτος οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων που εξασφάλισαν θέση στη Νοσηλευτική του ΤΕΠΑΚ. Ο πρώτος εισήχθη με 19,51/20 και ο τελευταίος με 15,77/20, με όλες τις διαθέσιμες θέσεις να γεμίζουν. Το ζήτημα είναι πόσοι τελικά θα τις αποδεχθούν. Πέρσι, από τις 150 θέσεις, πληρώθηκαν μόλις οι 70· αριθμός μεγαλύτερος από άλλες χρονιές, αλλά ανεπαρκής για τις ανάγκες που υπάρχουν. Αν το κράτος είχε φροντίσει να δώσει ουσιαστικά κίνητρα, αντί να περιορίζεται εδώ και τρία χρόνια σε εκστρατείες και καμπάνιες, η εικόνα ίσως ήταν διαφορετική. Προ μηνών ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, είχε εξαγγείλει κίνητρα για νέους και παλαιούς νοσηλευτές. Όσο τα είδατε εσείς, άλλο τόσο τα είδαμε κι εμείς.

 ΑΓ

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα