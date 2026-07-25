Τα κίνητρα χάθηκαν στον δρόμο

Στους 150 ανέρχονται φέτος οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων που εξασφάλισαν θέση στη Νοσηλευτική του ΤΕΠΑΚ. Ο πρώτος εισήχθη με 19,51/20 και ο τελευταίος με 15,77/20, με όλες τις διαθέσιμες θέσεις να γεμίζουν. Το ζήτημα είναι πόσοι τελικά θα τις αποδεχθούν. Πέρσι, από τις 150 θέσεις, πληρώθηκαν μόλις οι 70· αριθμός μεγαλύτερος από άλλες χρονιές, αλλά ανεπαρκής για τις ανάγκες που υπάρχουν. Αν το κράτος είχε φροντίσει να δώσει ουσιαστικά κίνητρα, αντί να περιορίζεται εδώ και τρία χρόνια σε εκστρατείες και καμπάνιες, η εικόνα ίσως ήταν διαφορετική. Προ μηνών ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, είχε εξαγγείλει κίνητρα για νέους και παλαιούς νοσηλευτές. Όσο τα είδατε εσείς, άλλο τόσο τα είδαμε κι εμείς.

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