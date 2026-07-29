Στους 13 οι νεκροί από τον σεισμό 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 βαθμών ο οποίος έπληξε χθες Τρίτη το πρωί τη νοτιοδυτική Ιαπωνία αυξήθηκε στους 13 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

«Έχουν επιβεβαιωθεί μεγάλες ζημιές, συμπεριλαμβανομένων θυμάτων, καταρρεύσεων κτιρίων, πυρκαγιών και ζημιών σε δρόμους», είπε η αρχηγός της κυβέρνησης της δεξιάς στον Τύπο.

Εξακολουθούν ακόμη να υπάρχουν αγνοούμενοι, που εκφράζονται φόβοι πως έχουν παγιδευτεί, σε εμπορικό κέντρο στην Κουμάμοτο το οποίο εν μέρει κατέρρευσε και σε εργοστάσιο χάρτου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ