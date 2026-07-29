Ισπανία και Γαλλία βλέπουν ανάσα από τις μεγάλες πυρκαγιές, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Ενδείξεις βελτίωσης καταγράφονται στα μεγάλα πύρινα μέτωπα που πλήττουν εδώ και ημέρες την Ισπανία και τη Γαλλία, με χιλιάδες εκτοπισμένους κατοίκους να επιστρέφουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να απειλούν με νέες αναζωπυρώσεις.

Επιστρέφουν στα σπίτια τους χιλιάδες κάτοικοι κοντά στη Μαδρίτη

Στην Ισπανία, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 24.000 άνθρωποι που είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών στην περιφέρεια της Μαδρίτης μπόρεσαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ ήρθη και η οδηγία παραμονής σε κλειστούς χώρους για περίπου 20.000 ακόμη κατοίκους.

Η άρση των περιορισμών αφορά 13 κοινότητες σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από τη Μαδρίτη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για να εδραιώσουν την πρόοδο που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες, με την επιστροφή των κατοίκων να εξελίσσεται χωρίς προβλήματα.

Παρά τα θετικά σημάδια, οι αρχές προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες καθίστανται εκ νέου δυσμενείς, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ενισχυμένοι άνεμοι ενδέχεται να δυσκολέψουν το έργο των πυροσβεστών.

Η πυρκαγιά στην περιοχή της Μαδρίτης, σε συνδυασμό με το μεγάλο μέτωπο στην Άβιλα της γειτονικής Καστίλης και Λεόν, έχει ήδη καταστρέψει περίπου 770.000 στρέμματα γης.

Σταθερή η μεγάλη πυρκαγιά στη Ζιρόντ, αλλά ο κίνδυνος παραμένει

Στη Γαλλία, η γιγαντιαία πυρκαγιά που μαίνεται από τις 22 Ιουλίου στη Ζιρόντ και έχει κάψει περίπου 420.000 στρέμματα παραμένει σταθερή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η νομάρχης της περιοχής Σοφί Μπροκά δήλωσε ότι η νύχτα κύλησε ήρεμα και οι αναζωπυρώσεις που σημειώθηκαν τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο, επισημαίνοντας ότι η έκταση της καμένης γης δεν αυξήθηκε. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στη Γαλλία από το 1949.

Καύσωνας και άνεμοι προκαλούν ανησυχία

Παρά τη σχετική σταθεροποίηση του μετώπου, οι γαλλικές αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την εξέλιξη της ημέρας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

Για τη Ζιρόντ και τον γειτονικό νομό Λαντ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει έως και τους 38 βαθμούς στις παράκτιες περιοχές και τους 41 βαθμούς στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ταυτόχρονα, δυτικοί άνεμοι με ριπές έως 45 χιλιομέτρων την ώρα και η χαμηλή υγρασία αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών.

Οι πυροσβέστες προειδοποιούν για «εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο αναζωπυρώσεων», ενώ για την Πέμπτη έχουν ήδη εκδοθεί προειδοποιήσεις για καταιγίδες.

Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι και δεκάδες τραυματίες πυροσβέστες

Από την έναρξη της πυρκαγιάς στη Ζιρόντ, περισσότεροι από 222.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από 24 διαφορετικές τοποθεσίες. Χθες βράδυ, 57.000 κάτοικοι τριών πόλεων κοντά στο Μπορντό επέστρεψαν στα σπίτια τους, μετά τις εκκενώσεις του Σαββατοκύριακου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών συνολικού μήκους 127 χιλιομέτρων, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση των φλογών. Σύμφωνα με τη νομαρχία, από την έναρξη της πυρκαγιάς έχουν τραυματιστεί 126 πυροσβέστες.

Την ίδια ώρα, νέες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην Κορσική, στις Άνω Άλπεις και στο διαμέρισμα Βαρ, διατηρώντας σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τις γαλλικές αρχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ