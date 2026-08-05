Αλλαγή στην ηγεσία της τουρκικής Αεροπορίας - Νέος αρχηγός ο Ραφέτ Ντάλκιραν

Νέος αρχηγός της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας διορίστηκε ο στρατηγός Ραφέτ Ντάλκιραν, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (YAŞ) της χώρας, τις οποίες ενέκρινε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που δημοσιεύουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και που επιφέρουν ευρύτερες αλλαγές στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, ο μέχρι πρότινος αρχηγός της Αεροπορίας, στρατηγός Ζιγιά Τζεμάλ Καντίογλου, αποστρατεύεται. Αντιθέτως, η θητεία του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού, ναυάρχου Ερτζιουμέντ Τατλίογλου, ανανεώθηκε για ακόμη ένα έτος.

Με ισχύ από τις 30 Αυγούστου, συνολικά 25 στρατηγοί και ναύαρχοι προάγονται, ενώ 69 συνταγματάρχες λαμβάνουν τον βαθμό του στρατηγού και του ναυάρχου. Παράλληλα, παρατείνεται η θητεία 24 στρατηγών για ένα έτος και 530 συνταγματαρχών για δύο έτη.

Στον αντίποδα, 63 στρατηγοί και ναύαρχοι τίθενται σε αποστρατεία, εκ των οποίων οι δύο λόγω ορίου ηλικίας και οι υπόλοιποι 61 λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων. Με την ολοκλήρωση των κρίσεων, ο συνολικός αριθμός των στρατηγών και ναυάρχων στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις αυξάνεται από 328 σε 334.

Εν τω μεταξύ στα κατεχόμενα, με απόφαση της «επιτροπής αστυνομικών υπηρεσιών», μετατέθηκαν 147 μέλη της «αστυνομίας», συμπεριλαμβανομένων πέντε «αστυνομικών διευθυντών». Οι νέες τοποθετήσεις για τους «διευθυντές» και «υποδιευθυντές» τίθενται σε ισχύ στις 19 Αυγούστου, ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό στις 21 του μήνα. Υπενθυμίζεται ότι η «αστυνομία» στα κατεχόμενα υπάγεται στον τουρκικό στρατό.

Πηγή: ΚΥΠΕ