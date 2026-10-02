Νέα αύξηση στα καταθετικά επιτόκια τον Αύγουστο για νοικοκυριά- Η εικόνα σε Κύπρο και ΕΕ

Νέα αύξηση παρουσίασαν τον Αύγουστο του 2026, τα καταθετικά επιτόκια για τα νοικοκυριά στην Κύπρο, ενώ σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις δεν παρουσίασαν μεταβολή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 1,35%, από 1,27% τον Ιούλιο και 1,08% τον Αύγουστο του 2025.

Παρά την αύξηση, τα καταθετικά επιτόκια στην Κύπρο είναι τα τέταρτα πιο χαμηλά στην ευρωζώνη μετά την Σλοβενία (0,75%), την Ελλάδα (1,17%) και την Κροατία (1,29%).

Αντίθετα, ψηλότερα επιτόκια απολαμβάνουν οι καταθέτες στην Ολλανδία (2,54%) και Φινλανδία (2,53%).

Στην ευρωζώνη, ο μέσος όρος των καταθετικών επιτοκίων αυξήθηκε στο 2,13% από 2,10% τον Ιούλιο και 1,71% τον Αύγουστο του 2025.

Στον πάτο οι επιχειρήσεις

Όσον αφορά το επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες (προθεσμίας, σύνολο) παρέμεινε στο 1,51% όσο και τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι ήταν 1,09%.

Παρά την αύξηση, είναι τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη. Τα ψηλότερα καταθετικά επιτόκια απολαμβάνουν οι επιχειρηματίες στη Γαλλία (2,50%) και Ιταλία (2,38%).

Στην ευρωζώνη, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κατά μέσο όρο επιτόκιο 2,25% από 2,26% τον Ιούλιο.

Επιτόκια δανείων

Όσον αφορά τα επιτόκια των δανείων διαμορφώνονται σε επίπεδα κάτω του μέσου όρου της ΕΕ.

Ωστόσο, αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο σημειώθηκε τόσο στα επιτόκια στεγαστικών όσο και καταναλωτικών δανείων.

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια, είναι τα ένατα πιο ψηλά στην ευρωζώνη.