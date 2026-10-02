Ελληνικά

| English

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Ισχυρή βροχόπτωση στο Πισσούρι - Προειδοποίηση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Αυξημένα τα τουριστικά έσοδα τον Ιούλιο, έφθασαν τα €536,5 εκατ.

Header Image
Author Thumbnail

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2026 ανήλθε σε €920,66 σε σύγκριση με €870,78 τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Νέα αύξηση παρουσίασαν τα τουριστικά έσοδα τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν σε €536,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€513,0 εκατ.).

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2026, τα τουριστικά έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 0,2%.

Αύξηση 5,7% στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2026 ανήλθε σε €920,66 σε σύγκριση με €870,78 τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,9% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €110,46 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινoί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 20,5% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,19. Οι Πολωνοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,3%) ξόδεψαν €92,27 ημερησίως.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1,76 δισ. σε σύγκριση με €1,89 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0%.

#Τουρισμός #τουρισμός #ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ #ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα