Αυξημένα τα τουριστικά έσοδα τον Ιούλιο, έφθασαν τα €536,5 εκατ.

Νέα αύξηση παρουσίασαν τα τουριστικά έσοδα τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιούλιο 2026 ανήλθαν σε €536,5 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€513,0 εκατ.).

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2026, τα τουριστικά έσοδα είχαν αυξηθεί κατά 0,2%.

Αύξηση 5,7% στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούλιο 2026 ανήλθε σε €920,66 σε σύγκριση με €870,78 τον Ιούλιο 2025, σημειώνοντας αύξηση 5,7%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 31,9% του συνόλου των τουριστών τον Ιούλιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €110,46 ημερησίως, ενώ οι Ισραηλινoί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 20,5% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €158,19. Οι Πολωνοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,3%) ξόδεψαν €92,27 ημερησίως.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1,76 δισ. σε σύγκριση με €1,89 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 7,0%.