Ρωσικό πλήγμα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, σύμφωνα με τον δήμαρχο

Η Βόρεια Γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο έγινε στόχος ρωσικής αεροπορικής επίθεσης το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν κινητοποιηθεί και κατευθύνονται στο σημείο.

Τις τελευταίες ημέρες, επανειλημμένα ρωσικά πλήγματα με drones έχουν επίσης πλήξει τη Νότια Γέφυρα του Κιέβου, καθώς η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον υποδομών της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Το Κίεβο, πόλη με περίπου τρία εκατομμύρια κατοίκους, χωρίζεται από τον ποταμό Δνείπερο και διαθέτει οκτώ γέφυρες ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ