49.000 Συναγερμικοί στις κάλπες – Θα μπορούν να ψηφίσουν σε ένα από τα 70 εκλογικά κέντρα σε Κύπρο και εξωτερικό

Ο οργανωτικός κομματικός μηχανισμός του ΔΗΣΥ ανεβάζει στροφές ενόψει της παγκύπριας εκλογικής διαδικασίας στις 28 Νοεμβρίου 2026 μέσω της οποίας θα αναδειχθεί ο υποψήφιος του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Το χρίσμα θα διεκδικήσουν η πρόεδρος του κόμματος, Αννίτα Δημητρίου, και ο βουλευτής Γιώργος Παμπορίδης. Ο τέως πρόεδρος της παράταξης, Αβέρωφ Νεοφύτου, εξακολουθεί να μην ξεκαθαρίζει τις προθέσεις του, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο είτε να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου του ΔΗΣΥ είτε να κατέλθει ως ανεξάρτητος, απέναντι στην παράταξή του, ακολουθώντας τα βήματα του Νίκου Χριστοδουλίδη, τον οποίο ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ως προδότη της παράταξης.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΔΗΣΥ ανοίγει τη διαδικασία επιλογής υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας στο σύνολο των μελών του κόμματος.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν περίπου 49.000 μέλη, τα οποία, όπως ορίζει το καταστατικό, θα πρέπει να είχαν εγγραφεί στο μητρώο τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος αποφάσισε όπως η εκλογική διαδικασία πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο. Ως εκ τούτου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εγγράφηκαν στον ΔΗΣΥ μέχρι τις 30 Αυγούστου 2026.

Όπως μας λέχθηκε, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη ροή νέων εγγραφών, παρά μόνο μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες ο ΔΗΣΥ έκοψε πρώτος το νήμα. Δύο ημέρες προηγουμένως, δηλαδή στις 26 Νοεμβρίου, θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες και θα συγκροτηθεί η πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», θα λειτουργήσουν 70 εκλογικά κέντρα εκ των οποίων τα τρία στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο. Με στόχο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας και να αποφευχθούν τυχόν παρατράγουδα ή αμφισβήτηση του αποτελέσματος, θα επιτραπεί σε εκπροσώπους των υποψηφίων να παρίστανται και να παρακολουθούν τόσο τη διαδικασία της ψηφοφορίας όσο και την καταμέτρηση των ψήφων.

Θα ψηφίσουν σε εκλογικό κέντρο της προτίμησής τους

Το ηλεκτρονικό σύστημα που έχει αναπτύξει η Πινδάρου θα επιτρέψει στα 49.000 μέλη του ΔΗΣΥ να ψηφίσουν στο εκλογικό κέντρο της προτίμησής τους. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση των ψηφοφόρων, με την προσκόμιση πολιτικής ταυτότητας, άδειας οδήγησης, διαβατηρίου ή μέσω του Ψηφιακού Πολίτη. Αφού διαπιστωθεί ότι οι συνδρομές των μελών είναι τακτοποιημένες, θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα λαμβάνουν στο κινητό τηλέφωνο τους σχετικό SMS.

Όσοι δεν έχουν ανανεώσει τις συνδρομές τους θα μπορούν να τις τακτοποιήσουν επί τόπου. Η συνδρομή των μελών του ΔΗΣΥ που έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους τον προηγούμενο χρόνο ανανεώνεται χωρίς αντίτιμο, τιμής ένεκεν.