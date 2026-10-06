Συνελήφθη ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών για κατασκοπεία - Κατηγορείται για αποκάλυψη κρατικών μυστικών

Ο πρώην επικεφαλής της γερμανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών BND, Όγκαστ Χάννινγκ, συνελήφθη από τις γερμανικές αρχές με την υποψία κατασκοπείας, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία της χώρας, σύμφωνα με την Deutsche Welle.

Ο Όγκαστ Χάννινγκ διετέλεσε επικεφαλής της BND από το 1998 έως το 2005. Σύμφωνα με την εισαγγελική ανακοίνωση που επικαλείται η Deutsche Welle, αντιμετωπίζει κατηγορίες που περιλαμβάνουν κατασκοπεία κατά του κράτους, αποκάλυψη κρατικών μυστικών, απόπειρα εσχάτης προδοσίας και συνεργασία ως πράκτορας μυστικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, συνελήφθη και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της BND, το οποίο φέρεται να παρείχε στον Χάννινγκ εκατοντάδες διαβαθμισμένα έγγραφα έναντι αμοιβής για χρονικό διάστημα που εκτείνεται σε περισσότερα από δέκα χρόνια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έρευνες σε κατοικίες και γραφεία

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, επικαλούμενη πληροφορίες των γερμανικών μέσων WDR, NDR και Süddeutsche Zeitung, ο Χάννινγκ συνελήφθη νωρίς το πρωί της Τρίτης στην κατοικία του στο Νόρντβαλντε, κοντά στην πόλη Μίνστερ της δυτικής Γερμανίας.

Ο φερόμενος συνεργός του, που κατονομάζεται ως Manfred D. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη στη Βαυαρία.

Οι αρχές πραγματοποίησαν παράλληλα έρευνες στις κατοικίες των δύο υπόπτων, καθώς και σε εγκαταστάσεις στο Βερολίνο, αναφέρει η Deutsche Welle.

Στο επίκεντρο πρώην στενός συνεργάτης του

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Χάννινγκ στην ηγεσία της BND, ο Manfred D. φέρεται να υπηρετούσε ως διευθυντής του γραφείου του.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνέργεια σε απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία κατά του γερμανικού κράτους.

Πηγή: Deutsche Welle