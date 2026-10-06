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Αυξήθηκαν στα 10.809 άτομα οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Αύξηση τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, παρουσίασαν οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία

Αύξηση τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, παρουσίασαν οι άνεργοι τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026 ανήλθε σε 8.366 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2026 αυξήθηκε στα 10.809 άτομα, σε σύγκριση με 10.715 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 742 άτομα ή 9,7%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, της Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και των Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων.

#θέσεις εργασίας #ανεργία #απασχόληση

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