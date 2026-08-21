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Μακρόν και Μπιν Σαλμάν στο ίδιο τραπέζι: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και στρατηγική συνεργασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Γαλλία, όπου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Εμανουέλ Μακρόν. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην ενίσχυση των οικονομικών και αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.

Ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν θα έχει συναντήσεις μεθαύριο Κυριακή και την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο «επίσημης επίσκεψής του» στη Γαλλία, με τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια των οποίων θα συζητηθούν κυρίως «περιφερειακά διακυβεύματα», ανακοίνωσε το Ελιζέ την Πέμπτη.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου και de facto ηγέτη του Βασιλείου αρχίζει μεθαύριο Κυριακή, για την «τελετή λήξης του παγκοσμίου κυπέλλου ηλεκτρονικού αθλητισμού» (E-Sports World Cup), διαγωνισμού βιντεοπαιχνιδιών «παγκόσμιας εμβέλειας» που οργανώθηκε «για πρώτη φορά εκτός Σαουδικής Αραβίας», κάτι που αντανακλά «την κοινή φιλοδοξία» των δυο χωρών να μετατρέψουν «τον αθλητισμό και τον πολιτισμό» σε άξονες «της προσέγγισής τους», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία.

Ο κ. Μακρόν, που ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία τον Δεκέμβριο του 2024, κι ο Σαουδάραβας πρίγκιπας εννοούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να ενισχύσουν τους δεσμούς των δυο χωρών και θα διεξαγάγουν για «πρώτη φορά» συνεδρίαση του «συμβουλίου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας.

«Οι δυο ηγέτες θα θίξουν επίσης τα μεγάλα οικονομικά και στρατηγικά ζητήματα» που δομούν την «εταιρική σχέση» Γαλλίας-Σαουδικής Αραβίας, πρόσθεσε το Ελιζέ. Το Παρίσι και το Ριάντ έχουν υπογράψει συμφωνίες στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας, κυρίως στους τομείς της αεροναυπηγικής και της ενέργειας.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης στα «κυριότερα περιφερειακά διακυβεύματα» καθώς η κατάσταση «απαιτεί στενό συντονισμό της Γαλλίας και των εταίρων της στον Κόλπο» για να προωθηθεί «η σταθερότητα στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή». Το φόντο παραμένει εξαιρετικά ασταθές, με δεδομένους τους πολέμους και τις κρίσεις σε εστίες από το Ιράν ως την Υεμένη και τον Λίβανο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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