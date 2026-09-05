Βολιβία: Ισχυρές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 60 τραυματίες (βίντεο)

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν χθες Παρασκευή σε στρατιωτική βάση της περιοχής Βιάτσα, κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περίπου 60 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

WATCH: New video shows the explosion at a military base in Viacha, Bolivia.



At least 2 people were killed and 58 others were injured, including 52 civilians and 6 military personnel. 7 people unaccounted for. pic.twitter.com/dUAhhPNBgl — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 5, 2026

Υγειονομική αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο Noticias Bolivisión έκανε λόγο για 10-15 νεκρούς.

Οι εκρήξεις στη Βιάτσα - μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας - σημειώθηκε γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα) και καταγράφεται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ