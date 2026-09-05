Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

πριν 7 ώρες

DBRS: Αναβάθμιση προοπτικών Κύπρου σε θετικές, στο Α η αξιολόγηση
| Κόσμος

Βολιβία: Ισχυρές εκρήξεις σε στρατιωτική βάση – Τουλάχιστον 2 νεκροί και 60 τραυματίες (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων – Τοπική αξιωματούχος κάνει λόγο για έως και 15 νεκρούς

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν χθες Παρασκευή σε στρατιωτική βάση της περιοχής Βιάτσα, κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και περίπου 60 άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των τοπικών αρχών.

Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αγνοείται η τύχη τουλάχιστον επτά ανθρώπων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Υγειονομική αξιωματούχος που μίλησε στο δίκτυο Noticias Bolivisión έκανε λόγο για 10-15 νεκρούς.

Οι εκρήξεις στη Βιάτσα - μια πόλη 100.000 κατοίκων, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων από την Λα Πας - σημειώθηκε γύρω στις 14:30 (τοπική ώρα) και καταγράφεται σε βίντεο που μεταδίδουν βολιβιανά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΒΟΛΙΒΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα