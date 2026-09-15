«Τρίζει» η συνοχή του Ηνωμένου Βασιλείου – Πως διαβάζει ο διεθνολόγος Πάμπος Χρυσοστόμου τις επιδιώξεις Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας

Καμπανάκι προς το Λονδίνο και την Αγγλία για την συνοχή της Μεγάλης Βρετανίας είναι η δήλωση του Κάρντιφ από τους Πρωθυπουργούς της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πάμπος Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Έρευνας του ΤΕΠΑΚ και διεθνολόγος.

Οι τρεις, εξήγησε, είναι το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα με στόχο την ανεξαρτησία της Σκωτίας από το ΗΒ και μεθόδευσε το δημοψήφισμα του 2014 με 53,47% υπέρ της ανεξαρτησίας. Είναι επίσης συνέχισε, το Σιν Φέιν που στην Βόρειο Ιρλανδία είναι «πλειοψηφική κατάσταση» και έχει πολιτικό στόχο την έξοδο από την Μεγάλη Βρετανία και την ένωση με την Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Είναι πρόσθεσε, και το Εθνικό κόμμα της Ουαλίας που είναι υπέρ της διαφοροποίησης από το Λονδίνο.

Κοινή τους γραμμή είπε ο κ. Χρυσοστόμου, είναι ότι θέλουν περισσότερη αυτονομία και όχι «να κάνει για μας κουμάντο το Λονδίνο».

Για την διευκόλυνση με συνταγματικές μεταρρυθμίσεις πο αναφέρεται στην κοινή δήλωση των τριών της Συνόδου το Κάρντιφ, ο διεθνολόγος εξήγησε ότι ζητούν ξεκαθάρισμα της διαδικασίας των δημοψηφισμάτων ώστε να μην εξαρτάται από την κεντρική κυβέρνηση στο Λονδίνο για την διεξαγωγή τους, υπενθυμίζοντας ότι αυτό χρειάστηκε στην περίπτωση της Σκωτίας στο παρελθόν, αλλά δεν χρειάζεται για την περίπτωση της Β. Ιρλανδίας.

Ερωτηθείς για τους λόγους ανέφερε ότι «είναι πολλοί και σύνθετοι». Ένας εξ αυτών, είπε είναι το Brexit, υπενθυμίζοντας ότι οι Σκωτσέζοι το 2016 κατά 65% είχαν ταχθεί υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, και οι οικονομικές επιπτώσεις, όπως στον τομέα της εκπαίδευσης όπου πλέον δεν έχουν εύκολη πρόσβαση ευρωπαίοι φοιτητές.

Ως δεύτερο λόγο ανέφερε το τοπικό αίσθημα αυτονομίας από το Λονδίνο και την πιο εθνικιστική γραμμή από ορισμένα κόμματα όπως το Σκωτσέζικο Εθνικό Κόμμα, ενώ σημείωσε και το θρησκευτικό στοιχείο στην περίπτωση της Β. Ιρλανδίας, όπου επαναχαράχθηκε το καθεστώς των συνόρων με την Ιρλανδία.

Η συνεχής αποδυνάμωση του Λονδίνου ως κεντρικού φορέα εξουσίας, είναι ένας τρίτος λόγος, πρόσθεσε, λέγοντας ότι αμφισβητείται, και από εκλογικά αποτελέσματα, η επίδραση και των συντηρητικών και των εργατικών που κυβερνούν σε ολόκληρη την Βρετανία.

Ο κ. Χρυσοστόμου είπε ότι πρόσθετος λόγος θα μπορούσε να είναι το μεταναστευτικό, το οποίο διαφορετικά εισπράττουν οι επιμέρους περιοχές.

«Όλα αυτά ξαναφέρνουν την συζήτηση: Μεγάλη Βρετανία ή μικρή Αγγλία;» Εάν αρχίσει μια διαδικασία ανεξαρτητοποίησης εντός της ΜΒ, πρόσθεσε, θ’ αλλάξουν άρδην τα πράγματα και για το ρόλο του ΗΒ στην ευρωπαϊκή ήπειρο και γενικότερα. «Είμαστε κοντά σε κάτι τέτοιο; Όχι. Αλλά είμαστε ένα βήμα κοντά σε περαιτέρω μείωση των συνεκτικών δεσμών μεταξύ των συνιστώντων περιοχών της Μεγάλης Βρετανίας.

Κληθείς να σχολιάσει την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου με την δήλωση περί ενωμένης Ιρλανδίας ο Πάμπος Χρυσοστόμου είπε ότι αυτή εξηγείται και σημείωσε ότι ο κ. Τραμπ είχε ξεκάθαρη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση των Εργατικών θυμίζοντας την αναφορά του ότι «ο Στάρμερ δεν είναι Τσόρτσιλ» για τον πόλεμο με το Ιράν. Κατά καιρούς, θύμισε, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμπλακεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπέρ του Νάιτζελ Φάρατζ στις εκλογές στο ΗΒ, ενώ δήλωσε υπέρμαχος της «ενιαίας Ιρλανδίας», κάτι που κατά τον κ. Χρυσοστόμου «αποτελεί ωμή παρέμβαση».

Θέλοντας να κάνει μια «ανάγνωση» για την Κύπρο, ο Πάμπος Χρυσοστόμου είπε ότι η επανένωση της Ιρλανδίας θα είναι ένα θετικό προηγούμενο για την Κύπρο, αλλά μίλησε και για κάτι οξύμωρο, σημειώνοντας ότι η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα κράτος με ισχυρή κεντρική κυβέρνηση ενώ στην Κύπρο αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μια χαλαρή ομοσπονδία.

Εθεσε επίσης ένα ερωτηματικό, σε περίπτωση που προχωρήσει μια διαδικασία αποδόμησης του ΗΒ αργότερα, τί θα γίνεται με το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και «πώς θα βλέπουν οι Άγγλοι πλέον τις Βάσεις. Αλλά και πόσο η ανεξαρτητοποίηση περιοχών, θ’ αποδυναμώσει περαιτέρω την Μεγάλη Βρετανία και το ρόλο της στην ευρωπαϊκή ήπειρο και την ανατολική Μεσόγειο».

Πηγή: ΚΥΠΕ