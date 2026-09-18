Οργή στο Κόσοβο για τον Θάτσι: Χιλιάδες διαδηλώνουν μετά την καταδίκη για εγκλήματα πολέμου

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα στην Πρίστινα στη διαδήλωση που οργάνωσαν πρώην Κοσοβάροι αντάρτες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταδίκη του πρώην προέδρου Χασίμ Θάτσι σε κάθειρξη 25 ετών για εγκλήματα πολέμου, από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης.

Η σημερινή διαδήλωση ήταν μία από τις μεγαλύτερες που έχουν οργανωθεί στο Κόσοβο αφού ανακοινώθηκε η καταδικαστική απόφαση για τον Θάτσι, την Τετάρτη.

Το Ειδικό Δικαστήριο για το Κόσοβο έκρινε τον Θάτσι, τον πρώην πολιτικό ηγέτη του Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσόβου (UCK), καθώς και τρεις άλλους συγκατηγορουμένους του, ενόχους για εγκλήματα που διέπραξαν οι Κοσοβάροι αντάρτες κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον των σερβικών δυνάμεων και αμέσως μετά το τέλος των συγκρούσεων, το 1998 και 1999. Ο Θάτσι κρίθηκε ένοχος κυρίως για «παράνομες συλλήψεις, βασανιστήρια, ανθρωποκτονίες και ωμότητες» που διέπραξαν οι μαχητές του UCK.

Η απόφαση προκάλεσε οργή και κατάπληξη στο Κόσοβο, όπου ο Θάτσι και οι άλλοι ηγέτες των ανταρτών θεωρούνται μέχρι και σήμερα ήρωες πολέμου.

Ένα μεγάλο πλήθος συνέρρευσε σήμερα σε μια πλατεία στο κέντρο της Πρίστινας.

«Ζητάμε από το δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση και να λάβει υπόψη του τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους», είπε στο πλήθος ένας βετεράνος, ο Νασίμ Χαραντινάι.

Την Πέμπτη, ο δικηγόρος του Θάτσι, Λούκα Μίσετιτς, ανακοίνωσε ότι ο πελάτης του θα ασκήσει έφεση και κάλεσε τους Κοσοβάρους να διαδηλώσουν «ειρηνικά». Ο Θάτσι «εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του» για την υποστήριξή τους, πρόσθεσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πολλοί διαδηλωτές φορούσαν στρατιωτικές στολές και κρατούσαν λάβαρα του UCK.

«Υποστήκαμε μεγάλη αδικία», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο βετεράνος πολέμου Ρούζντι Κριεζίου.

Άλλοι κατηγόρησαν το δικαστήριο για μεροληψία και αμφισβήτησαν την απόφαση επειδή οι δικαστές χρησιμοποίησαν αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίασε η Σερβία, η οποία δεν έχει αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της πρώην επαρχίας της.

Εκτός από τον Θάτσι, σε κάθειρξη 25 ετών καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του UCK Κάντρι Βέσελι. Άλλα δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη των ανταρτών καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης 13 και 8 ετών ενώ όλοι τους απαλλάχθηκαν για την κατηγορία της διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ