Θρίλερ κατασκοπείας στις Βρυξέλλες: Ούγγροι πράκτορες φέρονται να είχαν απλώσει δίχτυ στην Κομισιόν

Σκιές κατασκοπείας στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμών αποκαλύπτει η υπόθεση του ουγγρικού δικτύου που φέρεται να δρούσε μέσα από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες, με στόχο αξιωματούχους και υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, επιβεβαίωσε ότι Ούγγροι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών, υπό διπλωματική κάλυψη, προσέγγιζαν Ούγγρους υπαλλήλους της Κομισιόν και επιχειρούσαν να συλλέξουν πληροφορίες για θέματα ενδιαφέροντος της ουγγρικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Politico η υπόθεση έκλεισε το 2017, ωστόσο έρχονται στο φως νέες πληροφορίες που αλλάζουν τα δεδομένα.

Σε αποκλειστικές δηλώσεις που μεταδίδει η ΕΡΤΜ ο Γερμανός ευρωβουλευτής Ντάνιελ Φρόιντ υποστηρίζει ότι «δεν έχουμε άμεση απόδειξη» πως η επιχείρηση είχε διαταχθεί από τον Βίκτορ Όρμπαν, ωστόσο θεωρεί «αδιανόητο» το ενδεχόμενο η ουγγρική αντιπροσωπεία να έδρασε μόνη της. Όπως χαρακτηριστικά λέει, «ο πρέσβης μιας χώρας στην ΕΕ είναι συνήθως ένας από τους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού» και, επομένως, «είναι αδιανόητο» να μην προερχόταν η επιχείρηση από τον τότε πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν και να μην είχε τη συναίνεση της κυβέρνησης. Για τον ρόλο του Όλιβερ Βάρχελι, που ήταν τότε επικεφαλής της ουγγρικής Μόνιμης Αντιπροσωπείας, ο Φρόιντ υποστηρίζει ότι «θα πρέπει να είχε οργανώσει αυτή την επιχείρηση κατασκοπείας» και επιμένει ότι η υπόθεση θα πρέπει να έχει συνέπειες.

Από τις Βρυξέλλες, ο δημοσιογράφος, Τζακ Πάροκ, εξηγεί πώς λειτουργούσε το δίκτυο, ποια ήταν η στόχευσή του και πού βρίσκεται η «κόκκινη γραμμή» ανάμεσα στη φυσιολογική ενημέρωση μιας κυβέρνησης από τους υπηκόους της που εργάζονται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στην πραγματική κατασκοπεία. Όπως επισημαίνει, το κρίσιμο ζήτημα είναι «πότε αυτό περνάει στη σοβαρή κατασκοπεία, όταν δηλαδή διαρρέουν πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να βγαίνουν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς».