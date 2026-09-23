Κινητοποίηση την Πέμπτη έξω από το Ανώτατο για το ασφαλτικό εργοστάσιο στο Μιτσερό

Κάτοικοι των κοινοτήτων Μιτσερού, Αγροκηπιάς, Μαλούντας, Αρεδιού, Αγίου Ιωάννη, Κάτω Μονής, Ορούντας και Μενοίκου θα συγκεντρωθούν το πρωί της Πέμπτης έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, διαμαρτυρόμενοι για τη μεταφορά και εγκατάσταση ασφαλτικής μονάδας από την περιοχή Ιδαλίου στην περιοχή Μιτσερού.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κοινοτάρχης Αγροκηπιάς, Σωτήρης Κυριάκου, ανέφερε ότι οι κάτοικοι θα διαμαρτυρηθούν επειδή, όπως είπε, «δεν είχαμε δίκαιη αντιμετώπιση σε τούτο το κράτος». Παράλληλα, εξέφρασε την πρόθεση των κοινοτήτων να προσφύγουν σε ευρωπαϊκό δικαστήριο, σημειώνοντας πως «το μοναδικό όπλο που έχουμε είναι η διαμαρτυρία».

Ο κ. Κυριάκου ανέφερε ακόμη ότι ο εργολάβος έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες στον χώρο, μεταξύ άλλων και εργασίες ισοπέδωσης.

Όπως σημείωσε, δεν αναμένεται να εκδοθεί την Πέμπτη η απόφαση του Δικαστηρίου για το ενδιάμεσο απαγορευτικό διάταγμα που αφορά το πάγωμα των εργασιών μεταφοράς. «Τουλάχιστον θέλουμε να δώσουμε κάποια μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, γιατί μας έχουν ξεχάσει και το κράτος μας και η Νομική Υπηρεσία», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι κοινότητες θεωρούν πως δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και υποστήριξε πως δεν έγιναν οι αναγκαίες μελέτες για τη λειτουργία εργοστασίου στην περιοχή.

Ανέφερε επίσης ότι ζητήθηκε παράταση δύο μηνών, ενόψει και συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κοινότητες ζητούσαν επανειλημμένα συνάντηση και πλέον «ο Πρόεδρος είπε θα επισκεφτεί τις κοινότητες, να μιλήσουμε από κοντά, τουλάχιστον οι οκτώ κοινότητες».

Σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής της περιοχής, ο κοινοτάρχης Αγροκηπιάς είπε ότι οι κοινότητες είχαν ζητήσει επανειλημμένα τη διεξαγωγή μελέτης φέρουσας ικανότητας, κάτι που, όπως ανέφερε, δεν έγινε.

Πάνω από 100 οχληρές εγκαταστάσεις στην περιοχή

Ο κ. Κυριάκου εξήγησε ότι η περιοχή είναι ήδη επιβαρυμένη με οχληρές εγκαταστάσεις, γεγονός που, όπως είπε, είχε γίνει κατανοητό από την προηγούμενη κυβέρνηση.

«Έχουμε πάνω από 100 οχληρές αναπτύξεις στην περιοχή, σφαγεία, λατομεία, κτηνοτροφικές μονάδες, χοιρολύματα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι είχε συμφωνηθεί να γίνουν πρώτα διορθώσεις στην περιοχή, ώστε να μειωθούν οι οχληρές αναπτύξεις, «οι οποίες συνεχώς επηρεάζουν τις κοινότητές μας» και, όπως υποστήριξε, επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα και την υγεία των κατοίκων.

Παράλληλα, εξέφρασε παράπονα για την αντιμετώπιση των κοινοτήτων από τις κρατικές υπηρεσίες, λέγοντας ότι «προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι κάτι το ωραίο που θα έρθει και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα».

Είπε ακόμη ότι, μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση και συμφωνήθηκε η συνέχιση επιτροπής στην οποία θα συμμετείχαν οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών και Γεωργίας, μαζί με αντιπροσωπεία των κοινοτήτων. Όπως ανέφερε, είχαν τεθεί περίπου 32 ζητήματα, ωστόσο οι επόμενες συναντήσεις δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη συμμετοχή στην κινητοποίηση, ο κοινοτάρχης ανέφερε ότι δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο αριθμός όσων θα συγκεντρωθούν, καθώς η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ώρες.

«Δεν θέλουμε να επηρεάσουμε τον κόσμο που εργάζεται, να φύγει από τη δουλειά του. Εμείς θέλουμε απλώς να δώσουμε το μήνυμα πολιτισμένα», είπε.

Η συγκέντρωση έξω από το Ανώτατο υπολογίζεται να αρχίσει στις 9:30, ενώ στις 10:30 θα ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία.

Πηγή: ΚΥΠΕ