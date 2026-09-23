Σχέδιο 2,45 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Γάζας παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Εξάμηνο πρόγραμμα βοήθειας για τη Γάζα, συνολικού ύψους 2,45 δισ. δολαρίων, παρουσίασε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνεδρίαση των μελών του και των συνεργαζόμενων πλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ οι διαβουλεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο παραμένουν σε αδιέξοδο εδώ και μήνες, καθυστερώντας την έναρξη της ανοικοδόμησης του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ανάγκες, ωστόσο, είναι τεράστιες. Κοινή εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις υπολογίζει σε 70 δισ. δολάρια σε ορίζοντα δεκαετίας.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ηγέτες όπως ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασαν αυτή την εβδομάδα τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, κάλεσε τις χώρες να στηρίξουν το σχέδιο. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ είναι «δύσκολες», ενόψει και των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου.

«Λαμβάνοντας υπόψη πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, νομίζω ότι κάνουμε πρόοδο, αργά αλλά σίγουρα», εκτίμησε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει 66 διαφορετικά προγράμματα για την ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων, τη διαχείριση του τεράστιου όγκου συντριμμιών από τους βομβαρδισμούς και τη δημιουργία υποδομών δημόσιων μεταφορών.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο ΟΗΕ εκτιμούσε ότι το 84% των υποδομών στη Λωρίδα της Γάζας είχε υποστεί ζημιές ή είχε καταστραφεί ολοσχερώς. Περίπου 2.000 κτίρια κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της Γάζας, οργανισμό που υπάγεται στη Χαμάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ