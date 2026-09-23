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Politico: Σύγκρουση πετρελαϊκής βιομηχανίας με τους Ρεπουμπλικάνους - Ο Τραμπ θέλει να απαγορεύσει την εξαγωγή ντίζελ για 90 ημέρες ενόψει εκλογών

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, και είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.

Η Κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει σχέδιο για την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για διάστημα 90 ημερών, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Politico.

Η προτεινόμενη απαγόρευση, η οποία συναντά αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Κυβέρνησης όσο και από την πετρελαϊκή βιομηχανία, έχει ως στόχο να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας και να ενισχυθούν οι Ρεπουμπλικάνοι υποψήφιοι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Το Politico επικαλείται πέντε πηγές που έχουν γνώση των σχετικών συζητήσεων.

Το Reuters μετέδωσε, πάντως, ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος

Το ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων είναι «ψευδές», όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ #ΗΠΑ #ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ #εξαγωγές

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