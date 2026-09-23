Οι Χούθι απειλούν με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους αν η Ουάσινγκτον στηρίξει τη Σαουδική Αραβία

Οι Χούθι της Υεμένης προειδοποίησαν ότι θα πλήξουν αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, εάν οι ΗΠΑ στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία ή επέμβουν στρατιωτικά στο στενό Μπαμπ Ελ-Μάντεμπ.

«Εάν οι ΗΠΑ τολμήσουν να στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία με αεροπορικά πλήγματα ή αεροπορική στήριξη… θα θεωρήσουμε όλα τα αμερικανικά συμφέροντα γύρω μας στόχους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ο Άμπεντ Μοχάμεντ Αλ-Θάορ, στρατιωτικός σύμβουλος του αρμόδιου υπουργού για την άμυνα στην αυτοανακηρυχθείσα κυβέρνηση των Χούθι.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» μια πιθανή αμερικανική επέμβαση στο στενό Μπαμπ Ελ-Μάντεμπ.

Το πέρασμα, που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και της Διώρυγας του Σουέζ, έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικό για τη Σαουδική Αραβία από τότε που το Ιράν έχει αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου.

Η Υεμένη βυθίστηκε και πάλι στον πόλεμο τον Ιούλιο, έπειτα από αρκετά χρόνια ηρεμίας, καθώς παρασύρθηκε στην περιφερειακή σύγκρουση που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Οι Χούθι, οι οποίοι μέχρι τότε έλεγχαν μεγάλο μέρος του βόρειου τμήματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σαναά, προχώρησαν στη δυτική ακτή και ενίσχυσαν τον έλεγχό τους στο στενό Μπαμπ Ελ-Μάντεμπ.

Έχουν επίσης πλήξει τη Σαουδική Αραβία, σύμμαχο της κυβέρνησης της Υεμένης που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου του Ριάντ το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να δώσει εντολή για πλήγματα κατά των Χούθι, κατόπιν αιτήματος της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τους μαχητές τους παρά τη στρατιωτική της ισχύ.

Την Κυριακή, σύμφωνα με το Fox News, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Χούθι συμφώνησαν να μην επιτεθούν στις ΗΠΑ, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο την απόφασή του να μην τους πλήξει.

Το σαουδαραβικό βασίλειο έχει απαντήσει με τακτικά πλήγματα σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούθι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει καταφέρει να τους απωθήσει.

Οι συγκρούσεις έχουν ήδη προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πηγές στους Χούθι και στις κυβερνητικές δυνάμεις.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξέσπασε το 2014, όταν οι Χούθι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πρωτεύουσα Σαναά και στη συνέχεια και άλλες περιοχές, προκαλώντας τη στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας το 2015. Το 2022 επιτεύχθηκε εκεχειρία, όμως οι συγκρούσεις επαναλήφθηκαν τον Ιούλιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ