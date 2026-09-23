Η σωματική δραστηριότητα στο επίκεντρο διεθνούς συμποσίου στις Πλάτρες

Η σωματική δραστηριότητα, η διατροφή και η ευεξία, ως κεντρικοί πυλώνες της υγείας, βρέθηκαν στο επίκεντρο του Διεθνούς Συμποσίου για τους Αγώνες του Βουνού, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης» στις Πλάτρες.

Οι εργασίες του συμποσίου συνδέθηκαν με τη βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών κοινοτήτων και την κοινωνική ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο συμπόσιο συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, ειδικοί στον αθλητισμό και τη δημόσια υγεία, καθώς και εκπρόσωποι συνεργαζόμενων οργανώσεων από δέκα χώρες. Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι θεσμών, μεταξύ των οποίων ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου.

Η συνάντηση αποτέλεσε ευκαιρία για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον ρόλο της σωματικής δραστηριότητας στην προαγωγή της υγείας και της υγιούς γήρανσης, τη μεσογειακή διατροφή και την ευεξία, την κοινωνική ένταξη και την ευημερία. Συζητήθηκε επίσης η σημασία της φύσης και της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών για έναν ενεργό και βιώσιμο τρόπο ζωής.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντικό σήμερα, σε μια εποχή που έχουμε επικεντρωθεί κυρίως να συζητάμε για την αξία της τεχνολογίας και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από έναν από τους ομιλητές για έξυπνες πόλεις, να έχουμε αφήσει πίσω τις ενεργές πραγματικά πόλεις, τον αθλητισμό, τη δραστηριότητα και όχι κατ' ανάγκη τον αθλητισμό με την έννοια του κάποιος να αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο, αλλά το ελάχιστο, τουλάχιστον, να είμαστε ενεργοί πολίτες για να διατηρούμε την υγεία μας».

«Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο του σημερινού συνεδρίου, της σημερινής ημερίδας και των επόμενων ημερών, με δραστηριότητες οι οποίες αξιοποιούν, κατά την ταπεινή μου άποψη, ίσως τις πιο όμορφες περιοχές της Κύπρου, τις περιοχές του Τροόδους, τις ορεινές περιοχές της Κύπρου μας», πρόσθεσε.

Οι εργασίες άρχισαν με την τελετή έναρξης των «Mountain Games Cyprus 2026» από τον Ambassador Ανδρέα Φυλακτού. Εισαγωγική τοποθέτηση έκανε ο Καθηγητής Βιοχημείας της Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ιωάννης Φατούρος.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα είχε η ομιλία του Δρ. Εργοφυσιολογίας Γιάννη Κουτεντάκη με θέμα «Υγιείς, δραστήριες και ανθεκτικές κοινωνίες: Επανασύνδεση του σύγχρονου τρόπου ζωής με την ανθρώπινη βιολογία». Η ομιλία ανέδειξε τη σημασία της σωματικής δραστηριότητας για τη διαμόρφωση ενός πιο υγιούς και ενεργού συλλογικού τρόπου ζωής και αποτέλεσε την αφετηρία για τις θεματικές συζητήσεις που ακολούθησαν, οι οποίες ανέδειξαν την απομάκρυνση από τον φυσικό τρόπο ζωής και, κατ’ επέκταση, την ευτυχία.

Κατά την πρώτη στρογγυλή τράπεζα συζητήθηκε η σχέση μεταξύ σωματικής δραστηριότητας, δημόσιας υγείας και πρόληψης των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το Φόρουμ Πολιτικής Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Συμπεριλήψη, Ισότητα και Ευεξία μέσα από τον Αθλητισμό και τη Σωματική Δραστηριότητα», στο οποίο συμμετείχε και η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου.

Ακολούθησε ομιλία του Δρ. Φατούρου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Σωματική Δραστηριότητα διέπει τον Κύκλο της Ζωής». Η παρουσίαση έθεσε τη βάση για τη δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, σχετικά με τη συμβολή του βουνού και του φυσικού περιβάλλοντος στην υγεία και την ευεξία του ανθρώπου, καθώς και στην κλιματική ανθεκτικότητα.

Στο απογευματινό πρόγραμμα, ο Zoltan Szerdahelyi από το ουγγρικό Sibaris Club παρουσίασε την ομιλία «Δημιουργικοί τρόποι προς την ένταξη», αναδεικνύοντας διαφορετικές προσεγγίσεις για την αξιοποίηση του αθλητισμού και της σωματικής δραστηριότητας ως εργαλείων κοινωνικής συμμετοχής και ένταξης.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με την τελική στρογγυλή τράπεζα «#BeActive: Υγεία και δραστήριος τρόπος ζωής στις ορεινές κοινότητες». Το Διεθνές Συμπόσιο έκλεισε με την τελετή λήξης και την παράδοση αναμνηστικών δώρων από έργα του Κύπριου χαράκτη Χαμπή Τσαγγάρη.

Το συμπόσιο αποτέλεσε την εναρκτήρια επιστημονική και θεσμική εκδήλωση του Mountain Games Cyprus 2026, μιας τετραήμερης πρωτοβουλίας δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές κοινότητες του Τροόδους από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Sport 2025, και υπό τον συντονισμό του MountMed Institute, το πρόγραμμα «Mountain Games Cyprus 2026» συγκεντρώνει Ευρωπαίους εταίρους, επιστημονικούς συνεργάτες, τοπικές κοινότητες, σχολεία, παραγωγούς, αθλητές, επισκέπτες και φορείς του πολιτισμού σε ολόκληρη την ορεινή περιοχή του Τροόδους.

Πηγή: ΚΥΠΕ