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πριν 18 λεπτά

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Τουρκία: Σύλληψη 27 φοιτητών στο πανεπιστήμιο Αιγαίου – Αντιδρούσαν στην απαγόρευση διαδηλώσεων χωρίς άδεια της πρυτανείας

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατήγγειλε την επέμβαση και υποστήριξε ότι οι φοιτητές δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στη σύλληψη 27 φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου της Σμύρνης προχώρησαν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές, έπειτα από επέμβαση σε φοιτητικό περίπτερο που είχε στηθεί στην πανεπιστημιούπολη με αφορμή την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι φοιτητές διαμαρτύρονταν για την απόφαση της διοίκησης του πανεπιστημίου που προβλέπει προηγούμενη άδεια της πρυτανείας για συνεντεύξεις Τύπου, διαδηλώσεις και αντίστοιχες εκδηλώσεις στους χώρους του ιδρύματος.

Το φοιτητικό περίπτερο είχε αρχικά αποκλειστεί από ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας. Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών εισήλθαν στην πανεπιστημιούπολη, περικύκλωσαν το περίπτερο και προχώρησαν στις συλλήψεις. Είκοσι επτά φοιτητές τέθηκαν υπό κράτηση.

Το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατήγγειλε την επέμβαση και υποστήριξε ότι οι φοιτητές δέχθηκαν επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

«Πολλοί φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των φίλων μας από το Φοιτητικό Φόρουμ του Αιγαίου, βασανίστηκαν και κρατήθηκαν. Ο αγώνας μας για ένα αυτόνομο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο θα συνεχιστεί. Αυτές οι πιέσεις δεν θα μας εκφοβίσουν», υπογραμμίζεται στην ανάρτηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

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