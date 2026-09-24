Η Μελόνι εφαρμόζει ακροδεξιές πολιτικές στα ιταλικά σχολεία: Πέρασε η πρόταση για πλαφόν στους ξένους μαθητές και απαγόρευση μπούρκας και νικάμπ

Νέα δεδομένα στα ιταλικά σχολεία φέρνει το νομοθέτημα που ενέκρινε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας, με την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι να προχωρά στην επιβολή ορίου για συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών μαθητών στις πρώτες τάξεις, αλλά και στην απαγόρευση κάλυψης του προσώπου στους σχολικούς χώρους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ανώτατο όριο καθορίζεται στο 30% και αφορά μαθητές χωρίς ιταλική υπηκοότητα που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια φοίτησης στο ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στο δημοτικό αφορά παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί στην Ιταλία ή δεν έχουν φοιτήσει για τουλάχιστον δύο χρόνια στο νηπιαγωγείο, ενώ στο γυμνάσιο και το λύκειο αφορά μαθητές που δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τρία σχολικά έτη στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Σε περιπτώσεις όπου το όριο του 30% δεν μπορεί να τηρηθεί, προβλέπεται η κατανομή των μαθητών σε γειτονικά σχολεία, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την απόσταση όσο και τις ανάγκες των οικογενειών. Ο Ιταλός Υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα διευκρίνισε ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν θα οδηγήσει σε διάλυση υφιστάμενων τάξεων.

Τέλος σε μπούρκα και νικάμπ

Το νομοθέτημα προβλέπει παράλληλα απαγόρευση συμμετοχής σε σχολικές δραστηριότητες με καλυμμένο πρόσωπο ή με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του ατόμου, με εξαιρέσεις για συγκεκριμένους λόγους υγείας ή ασφάλειας.

«Η μπούρκα και το νικάμπ δεν έχουν θέση στα ιταλικά σχολεία», είχε δηλώσει ο Τζουζέπε Βαλντιτάρα. Για παραβίαση της απαγόρευσης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο από 200 έως 1.000 ευρώ, ενώ όταν πρόκειται για ανήλικο, η κύρωση επιβάλλεται στον γονέα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, όχι μόνο από τους μαθητές αλλά, υπό προϋποθέσεις, και από τους γονείς τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όταν διαπιστώνεται ότι επίμονα γλωσσικά εμπόδια των γονέων δυσχεραίνουν τη σχολική ένταξη και την εκπαιδευτική πορεία ενός παιδιού, το σχολείο θα ενημερώνει τις κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να οργανώνεται πρόγραμμα εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας.

Ο Βαλντιτάρα εξήγησε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ότι οι γονείς θα εντάσσονται σε πρόγραμμα εκμάθησης της γλώσσας και, σε περίπτωση που δεν το ολοκληρώσουν, θα προβλέπονται πρόστιμα από 200 έως 1.000 ευρώ.

Αρχικό προσχέδιο που είχε δει το φως της δημοσιότητας στην Ιταλία προέβλεπε ακόμη και δυνατότητα απομάκρυνσης ανηλίκου από την οικογένεια σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των γονέων. Ωστόσο, στις δηλώσεις του μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ο Βαλντιτάρα παρουσίασε ως προβλεπόμενη συνέπεια τη χρηματική κύρωση και όχι την απομάκρυνση του παιδιού.

Εκατομμύρια για μαθήματα ιταλικών

Για την εφαρμογή των νέων μέτρων προβλέπονται πρόσθετοι πόροι για την εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας, ενώ η κυβέρνηση εντάσσει τις αλλαγές σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την ένταξη των αλλοδαπών μαθητών και την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής.

Η Τζόρτζια Μελόνι υπερασπίστηκε τις αλλαγές, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η καλύτερη ένταξη των μαθητών και η αποφυγή μεγάλης συγκέντρωσης παιδιών με ανεπαρκή γνώση της ιταλικής γλώσσας στις ίδιες τάξεις. Σε ανάρτησή της μετά την έγκριση του νομοθετήματος έκανε λόγο για μέτρα που, κατά την κυβέρνηση, αποσκοπούν στην αποφυγή των λεγόμενων «τάξεων γκέτο» και στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για τους μαθητές.