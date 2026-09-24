«Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας φύγουν»: Μαζικές αποχωρήσεις στην ομιλία Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ [ΒΙΝΤΕΟ]

Εικόνες έντασης καταγράφηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν δεκάδες αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να εκφωνήσει την ομιλία του. Το περιστατικό επιβεβαιώνεται και από διεθνή δημοσιεύματα για τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ Ελλάδος, την ώρα που αρκετοί εκπρόσωποι χωρών κατευθύνονταν προς τις εξόδους, τα μέλη της ισραηλινής αντιπροσωπείας υποδέχονταν τον Νετανιάχου με χειροκροτήματα και επευφημίες, δημιουργώντας δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχολίασε άμεσα την αποχώρηση των αντιπροσωπειών και, απευθυνόμενος σε όσους είχαν παραμείνει στις θέσεις τους, χαρακτήρισε όσους αποχωρούσαν «δειλούς», σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από την αίθουσα.

Η παρουσία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης διεθνούς κριτικής προς την ισραηλινή κυβέρνηση για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της. Πριν από την άφιξή του στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος είχε προαναγγείλει ότι θα χρησιμοποιούσε το βήμα της Γενικής Συνέλευσης για να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές επιλογές του Ισραήλ και να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται η χώρα.

Η εικόνα επαναλήφθηκε στον ΟΗΕ

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με αποχωρήσεις αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη. Ανάλογες εικόνες είχαν καταγραφεί και στη Γενική Συνέλευση του 2025, όταν εκπρόσωποι δεκάδων χωρών εγκατέλειψαν την αίθουσα καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέβαινε στο βήμα.

Οι φετινές αποχωρήσεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία στη Μέση Ανατολή, με τη Γάζα και τις ευρύτερες στρατιωτικές συγκρούσεις στην περιοχή να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών, επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση δύο κρατών για Ισραηλινούς και Παλαιστινίους.

Στο φόντο παραμένει και το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2024 εναντίον του Νετανιάχου και του τότε υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ έχει απορρίψει τις κατηγορίες και αμφισβητεί τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου.