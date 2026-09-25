Φορτηγό από την Τουρκία με 10 πιστόλια και 50 σφαίρες στα κατεχόμενα: Ψάχνουν τον τελικό παραλήπτη – Δύο συλλήψεις

Δύο άτομα τέθηκαν υπό 7ήμερη κράτηση σχετικά με τον εντοπισμό 10 όπλων των 9 χιλιοστών και 50 σφαιρών σε φορτηγό από την Τουρκία, το οποίο έφτασε με πλοίο από τη Μερσίνη στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη διαδικασία στο «δικαστήριο» Αμμοχώστου, η «αστυνομία» ανέφερε ότι διερευνά για ποιον προορίζονταν τα όπλα και ποιος ήταν ο σκοπός τους. Παράλληλα, αναζητούνται ακόμη δύο άτομα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Η «αστυνομία» ενήργησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατόπιν πληροφοριών και έλεγξε το συγκεκριμένο φορτηγό, όπου εντόπισε τον οπλισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ