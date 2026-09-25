Εφιαλτική πρόβλεψη από Μπιλ Γκέιτς: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων

Δραματική προειδοποίηση για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης απηύθυνε ο Μπιλ Γκέιτς, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία είναι ήδη αρκετά ισχυρή ώστε, εάν βρεθεί σε λάθος χέρια, να συμβάλει σε γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον θάνατο ακόμη και ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων.

Ο συνιδρυτής της Microsoft, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC, τάχθηκε υπέρ αυστηρότερης κρατικής εποπτείας της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία πληθαίνουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των πλέον προηγμένων συστημάτων.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σίγουρα αρκετά ισχυρή ώστε να πυροδοτήσει γεγονότα που θα προκαλέσουν ένα δισεκατομμύριο θανάτους», δήλωσε ο Γκέιτς.

«Επομένως, παρότι είναι αρκετά δύσκολο να φτάσουμε στο 100% της ανθρωπότητας, ποτέ δεν υπήρξε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», πρόσθεσε.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχει ενταθεί, μετά από σειρά περιστατικών που έθεσαν ερωτήματα για το κατά πόσο οι εταιρείες που αναπτύσσουν τα ισχυρότερα μοντέλα μπορούν να ελέγξουν πλήρως τη συμπεριφορά τους.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση στην Αυστραλία, όπου πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κυβερνητική πλατφόρμα στατιστικών στοιχείων του Medicare. Σύμφωνα με την αυστραλιανή κυβέρνηση, το σύστημα απέκτησε πρόσβαση τόσο σε δημόσια όσο και σε μη δημόσια αρχεία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάστηκαν προσωπικά στοιχεία ασθενών.

Την ίδια ώρα, η Anthropic αποκάλυψε τον Σεπτέμβριο ότι εντόπισε ομάδα στη βόρεια Υεμένη η οποία χρησιμοποίησε το μοντέλο Claude για την ανάπτυξη λογισμικού καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου για πυραυλικά συστήματα. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χρήστες αξιοποιούσαν πολλαπλές εκδόσεις του Claude παράλληλα, αναθέτοντάς τους διαφορετικές εργασίες, όπως συγγραφή κώδικα, έρευνα και έλεγχο του παραγόμενου λογισμικού.

Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει «οπωσδήποτε» να θεσπίσει νομοθεσία που θα προβλέπει μηχανισμούς ασφαλείας και παρακολούθησης της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης.

«Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση είναι αρκετή», ανέφερε, εκτιμώντας ότι ένα ρυθμιστικό πλαίσιο θα δημιουργούσε «ένα μικρό επιπλέον βάρος για τη βιομηχανία, αλλά όχι μια δραματική επιβράδυνση όσων κάνει».

Η θέση αυτή διαφοροποιείται από την προσέγγιση της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει ταχθεί κατά ενός δεσμευτικού διεθνούς συστήματος ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αυτή την εβδομάδα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι οι ΗΠΑ απορρίπτουν οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας ενός «παγκοσμιοποιητικού συστήματος ελέγχου» για την τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια ώρα, οι επικεφαλής της OpenAI και της Anthropic, Σαμ Άλτμαν και Ντάριο Αμοντέι, ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσουν τα ισχυρότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την ασφάλειά τους.

Ο Γκέιτς έκανε πάντως διάκριση ανάμεσα στους πιο άμεσους κινδύνους, όπως η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τρομοκρατικές οργανώσεις ή εχθρικά κράτη, και στον μακροπρόθεσμο «υπαρξιακό κίνδυνο» που περιγράφουν ορισμένοι ερευνητές, δηλαδή το ενδεχόμενο μελλοντικά συστήματα να καταστούν τόσο ισχυρά ώστε να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο.

Η νέα προειδοποίηση του Γκέιτς έρχεται περίπου έναν μήνα μετά τη δημοσίευση εκτενούς κειμένου του για τις ανατροπές που αναμένεται να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και στην κοινωνία.

Σε εκείνο το κείμενο είχε προτείνει να εξεταστεί η δημιουργία μιας κατηγορίας επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων που θα παραμείνουν αποκλειστικά για ανθρώπους, ακόμη και αν στο μέλλον οι μηχανές θα μπορούν τεχνικά να τις εκτελούν. Ο ίδιος χρησιμοποιεί για την ιδέα αυτή τον όρο «αποκλειστικά για ανθρώπους», φέρνοντας ως παράδειγμα επαγγέλματα φροντίδας όπου η ανθρώπινη σχέση θεωρεί ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως από μηχανές.

Πηγή: Financial Times