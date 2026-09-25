Σεισμός από τα funds δισεκατομμυρίων στην Τουρκία: «Όποιος έχει ευθύνη θα λογοδοτήσει» λέει ο Ερντογάν

Τη διαβεβαίωση ότι «όποιος έχει ευθύνη θα λογοδοτήσει ενώπιον του νόμου» έδωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με την υπόθεση των επενδυτικών funds.

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη διεξάγει εκτεταμένη έρευνα και ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις. Παράλληλα, κάλεσε να μην γίνεται εκμετάλλευση της υπόθεσης με τρόπο που προκαλεί ανησυχία στους πολίτες.

Η φιλοκυβερνητική «Γενί Σαφάκ» ζητά πλήρη διερεύνηση και προειδοποιεί για πολιτικό κόστος σε περίπτωση που δημιουργηθεί εικόνα συγκάλυψης.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας αναφέρεται ότι, αν δεν υπάρξει πειστική λογοδοσία και αποκατάσταση των ζημιωθέντων, μπορεί να προκληθεί «μεγάλη πολιτική ρήξη». Άλλο δημοσίευμα ζητά να διερευνηθεί ποιοι είχαν την ευθύνη της εποπτείας, ποιοι αποκόμισαν υψηλά κέρδη και αν υπήρξαν προστατευόμενα πρόσωπα. Ο Ισμαήλ Κιλιτσάρσλαν έθεσε, επίσης, θέμα παραιτήσεων και πολιτικής ευθύνης.

Από τον Ερντογάν ζητείται να προχωρήσει την υπόθεση μέχρι τέλους και να απομακρύνει όσους έχουν ευθύνη.

Το σκάνδαλο αφορά επενδυτικά funds που συνδέονται κυρίως με τις Tera και Pusula και ερευνώνται για πιθανή χειραγώγηση της αγοράς και παραπλάνηση επενδυτών.

Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της υπόθεσης διαφέρουν. Δημοσιεύματα κάνουν λόγο για περίπου 17 έως 20 δισ. δολάρια και για 300.000 έως 500.000 επενδυτές ή λογαριασμούς που επηρεάζονται. Μεταξύ των ζημιωθέντων αναφέρονται μικροεπενδυτές, συνταξιούχοι, μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ