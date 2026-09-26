Αναχαιτίστηκαν δύο drones και δύο πύραυλοι των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

Δύο drones με στόχο την πρωτεύουσα Ριάντ και δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν εναντίον της Χαμίς Μουσάιτ αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία.

Η συμμαχία, η οποία παρενέβη στον πόλεμο της Υεμένης το 2015, απέδωσε τις επιθέσεις στο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισαν και κατέστρεψαν δύο drones που εξαπέλυσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την περιοχή του Ριάντ», ανέφερε μέσω X ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης και εκπρόσωπος της συμμαχίας, Τούρκι αλ Μάλκι.

Λίγο αργότερα, ο αλ Μάλκι ανακοίνωσε την αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων που είχαν εκτοξευτεί κατά της Χαμίς Μουσάιτ, πόλης στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία όπου βρίσκεται μεγάλη βάση της πολεμικής αεροπορίας του βασιλείου.

Η Ανσαραλά επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε νέες επιθέσεις. Μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος, ο Χιζάμ Αλασάντ, προειδοποίησε μέσω X ότι, παρά «την ισχύ, το εύρος και τον αντίκτυπο της επιχείρησης», οι ένοπλες δυνάμεις των Χούθι τη θεωρούν «μικρή πρόβα» ενόψει κλιμάκωσης ευρείας κλίμακας.

Την Παρασκευή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας. Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτόν τον μήνα, τον πρεσβευτή της Γαλλίας Ζερόμ Μποναφόντ, αναφέρεται ότι τα μέλη του Συμβουλίου «καταδικάζουν με τον πιο σθεναρό τρόπο» τη συνέχιση των επιθέσεων, ιδίως εκείνων κατά πολιτικών και ενεργειακών υποδομών, από τις οποίες τραυματίστηκαν άμαχοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά.

Το Συμβούλιο καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις εναντίον πλοίων και τις απειλές κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Τα 15 κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν σε «πρακτική συνεργασία», ιδιαίτερα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη «κυβέρνηση της Υεμένης», ώστε να εμποδίζεται η απόκτηση όπλων και συναφούς υλικού, τεχνικής βοήθειας, εκπαίδευσης και χρηματοδότησης από τους Χούθι, που τους επιτρέπουν να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισαν το «εγγενές δικαίωμα» της Σαουδικής Αραβίας στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, προειδοποίησε την Παρασκευή από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι τυχόν νέες επιθέσεις κατά της Μέκκας, της ιερότερης πόλης για το ισλάμ, θα ξεπερνούσαν «κόκκινη γραμμή» για το Ισλαμαμπάντ.

«Καταδικάζουμε για μια ακόμη φορά, με τον πιο σθεναρό τρόπο, τις (...) πρόσφατες επιθέσεις που διεξήγαγαν οι Χούθι εναντίον του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας», δήλωσε.

«Η απόπειρα επίθεσης με drone εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας προκάλεσε αποστροφή στους μουσουλμάνους σε ολόκληρο τον κόσμο. Οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια και την ιερότητά της (...) είναι κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί ποτέ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ