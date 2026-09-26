Συναντήσεις Ντανά στη Νέα Υόρκη με αξιωματούχους του ΟΗΕ και διπλωμάτες

Σειρά συναντήσεων στη Νέα Υόρκη είχε ο ειδικός εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο κ. Ντανά συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα του ΟΗΕ, αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση που μεταδίδεται στα κατεχόμενα, συναντήθηκε επίσης με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Πακιστάν στα Ηνωμένα Έθνη, Άσιμ Ιφτικάρ Αχμάντ, καθώς και με τους Αναπληρωτές Μόνιμους Αντιπροσώπους της Ελβετίας, Όλιβερ Χόνε, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Αλεξάντερ Ρέπκιν, και της Γαλλίας, Τζέι Νταρμαντικάρι.

Ο ειδικός εκπρόσωπος του Τουρκοκύπριου ηγέτη είχε ακόμη συνάντηση με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή, Μενέλαο Μενελάου, και την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγκελα Ολγκίν.

«Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ανταλλάχθηκαν απόψεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Κίπρις προβάλλει στο πρωτοσέλιδό της ως κύριο θέμα δημοσίευμα με τίτλο «Διπλωματικό σκάνδαλο», υποστηρίζοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχείρησε να εμποδίσει τις επαφές του Τουφάν Έρχιουρμαν στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη απέστειλε επιστολή σε όλες τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες και τις διπλωματικές αποστολές παρατηρητών στον ΟΗΕ, ζητώντας να μην υπάρξει επαφή με εκπροσώπους του ψευδοκράτους.

Η επιστολή επικαλείται σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και καλεί τους εκπροσώπους των Μόνιμων Αντιπροσωπειών να απέχουν από συναντήσεις που στοχεύουν στη «διάδοση αποσχιστικών πολιτικών».

«Υπό το φως των ανωτέρω, και βάσει πληροφοριών ότι εκπρόσωποι της αποσχιστικής οντότητας καταχρώνται την παρουσία υψηλόβαθμων αξιωματούχων στη Νέα Υόρκη για να διαδώσουν τις αποσχιστικές πολιτικές τους ζητώντας συναντήσεις, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου καλεί τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες και τις Μόνιμες Αποστολές Παρατηρητών να απέχουν από οποιαδήποτε επαφή ή συναντήσεις με αυτά τα άτομα σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Η Κίπρις υποστηρίζει ότι η επιστολή αποτελεί νέα προσπάθεια της «ελληνοκυπριακής διοίκησης», όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, να περιορίσει τη διεθνή προβολή και τις διπλωματικές επαφές της τουρκοκυπριακής πλευράς κατά την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ παράλληλα ζητά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου.

Πηγή: ΚΥΠΕ