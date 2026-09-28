Το Ισραήλ ανακαλεί τα διαπιστευτήρια Ολλανδών διπλωματών στη Ραμάλα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών που υπηρετούν στο Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ολλανδίας στη Ραμάλα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, η απόφαση αποτελεί απάντηση στην απόφαση της ολλανδικής Κυβέρνησης να απαγορεύσει την εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών θα λήξουν σε επτά ημέρες.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε χθες το Άμπου Ντάμπι και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από το γραφείο του Νετανιάχου ή το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ. Ωστόσο, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων τα τηλεοπτικά κανάλια 12 και ΚΑΝ και οι εφημερίδες Haaretz και Jerusalem Post, μεταδίδουν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επισκέφθηκε αυθημερόν τα ΗΑΕ και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Εμιράτων.

Η Haaretz έγραψε αυτόν τον μήνα ότι ο Πρόεδρος των ΗΑΕ είχε προειδοποιήσει τον Νετανιάχου, δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023, πως η Χαμάς σχεδίαζε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προειδοποίηση δεν έφτασε στις υπηρεσίες πληροφοριών ή στον στρατό.

Ο Νετανιάχου διέψευσε το ρεπορτάζ και απείλησε την εφημερίδα με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης τον κατηγορούν ότι φέρει την ευθύνη για τις αστοχίες των υπηρεσιών ασφαλείας πριν από την επίθεση της Χαμάς.

Τα ΗΑΕ απέφυγαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα της Haaretz, δηλώνοντας όμως ότι διατηρούν «ανοιχτές και απευθείας γραμμές επικοινωνίας» με το Ισραήλ από την εξομάλυνση των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών το 2020. Πηγή από τα ΗΑΕ είχε αναφέρει στο Reuters ότι τα Εμιράτα συζητούν θέματα ασφαλείας με άλλες χώρες μέσω των «αρμόδιων θεσμών» και όχι σε επίπεδο ηγετών.

Νωρίτερα φέτος, τα ΗΑΕ διέψευσαν ότι ο Πρόεδρός τους είχε συναντηθεί με τον Νετανιάχου, μετά την ανακοίνωση του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού τον Μάιο ότι εκείνος «επισκέφθηκε κρυφά» τη χώρα και συναντήθηκε με τον σεΐχη Μοχάμεντ. Τότε, πηγή είχε αναφέρει ότι ο Νετανιάχου και ο σεΐχης Μοχάμεντ συναντήθηκαν στις 26 Μαρτίου στο Αλ Αΐν, μια όαση του Άμπου Ντάμπι στα σύνορα με το Ομάν.

Πηγή: ΚΥΠΕ